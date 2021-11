Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Baba Nurettin Kılıçdoğan, "Oğlum orada gezerken iki tane kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları 'ağabey bize yardım et' diyorlar. Oğlum da 'gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor; görgü tanıklarının veya kızların söylediklerine göre. Söylenecek kelime bulmak çok kolay değil. Ancak her aile çocukları ile gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kelimelerle ifade etmek çok zor bu olayı" dedi.