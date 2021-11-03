Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211103/tacize-engellemek-isterken-oldurulen-haydarcanin-babasi-cocugumla-gurur-duyuyorum-1050449564.html
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Ankara’da tacize maruz kalan 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:43+0300
2021-11-03T16:49+0300
yenimahalle
pir sultan abdal kültür derneği cemevi
çocuklara cinsel taciz
batıkent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050449497_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70cfcf67c5f4cedcfbbc8a2d7551bd41.jpg
Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, geçen Pazar meydana gelene olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine maruz kaldığını söyleyerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan altı yerinden bıçaklandı.Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T.'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.'Ölmesini hazmedemiyorum'Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, " Altı yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.Öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Haydarcan'ın ailesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.'Oğlum bu kadar yardımseverdi'Güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Söngül Kılıçdoğan, "Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu" dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup, gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek "Haydarcan ölmedi, insanlık öldü" diye konuştu.Törende Haydarcan'ın iki kız çocuğuna yardım ederken öldürüldüğü belirtilerek, helallik istendi. Törenin ardından Haydarcan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ankarada-28-yasindaki-genc-iki-kiz-cocuguna-tacizi-engellemeye-calisirken-olduruldu-1050402338.html
yenimahalle
batıkent
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050449497_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bf80358f355d0d51dd09f4cd0dcbc32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yenimahalle, pir sultan abdal kültür derneği cemevi, çocuklara cinsel taciz, batıkent

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

16:43 03.11.2021 (güncellendi: 16:49 03.11.2021)
© DHANurettin Kılıçdoğan
Nurettin Kılıçdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
Abone ol
Ankara’da tacize maruz kalan 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası Nurettin Kılıçdoğan, "Çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum" dedi.
Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, geçen Pazar meydana gelene olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine maruz kaldığını söyleyerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan altı yerinden bıçaklandı.


Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T.'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
YAŞAM
Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü
Dün, 12:59


'Ölmesini hazmedemiyorum'

Baba Nurettin Kılıçdoğan, "Oğlum orada gezerken iki tane kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları 'ağabey bize yardım et' diyorlar. Oğlum da 'gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor; görgü tanıklarının veya kızların söylediklerine göre. Söylenecek kelime bulmak çok kolay değil. Ancak her aile çocukları ile gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kelimelerle ifade etmek çok zor bu olayı" dedi.

Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, " Altı yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.

Öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Haydarcan'ın ailesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.

'Oğlum bu kadar yardımseverdi'

Güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Söngül Kılıçdoğan, "Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu" dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup, gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek "Haydarcan ölmedi, insanlık öldü" diye konuştu.
Törende Haydarcan'ın iki kız çocuğuna yardım ederken öldürüldüğü belirtilerek, helallik istendi. Törenin ardından Haydarcan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:46İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı
17:45Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi
17:23Kanserle mücadelede yeni dönem: Kan testi ile 50'den fazla kanser türü erken teşhis edilebilir
17:12İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor
17:10Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama aşılayarak hayatımı mahvetti
17:10Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü
16:59Nüfusta 'öldü' gösterildiği için açtığı dava görülemeden ölen kişinin ailesine icra takibi
16:57Rusya Savunma Bakanlığı'nın 220 uzmanı Kovid'e karşı mücadeleye yardım edecek
16:57Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
16:54Ukrayna parlamentosu, Savunma Bakanı Taran'ın istifasını onayladı
16:48Uganda'ya giden 5 kadın futbolcu kayboldu
16:43Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
16:38Tahliye edilen Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
16:33Sosyal medyada fal bakma bahanesiyle 625 bin liralık dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
16:32BMW, çip krizine rağmen 3. çeyrekte gelirini yüzde 4.5 artırdı
16:31Belarus, Batı ülkelerinin yaptırımlarla yol açtıkları zararı mahkemeye taşıyacak
16:29'Bill Gates, Türkiye'de çiftlik kurmak istiyor' iddiası
16:23Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımdaki hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü içerisindeyiz
16:19Kovid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:18Sağlık Bakanlığı'ndan aşı kampanyası için YouTuber'larla işbirliği