https://tr.sputniknews.com/20211103/tacize-engellemek-isterken-oldurulen-haydarcanin-babasi-cocugumla-gurur-duyuyorum-1050449564.html

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Ankara’da tacize maruz kalan 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T16:43+0300

2021-11-03T16:43+0300

2021-11-03T16:49+0300

yenimahalle

pir sultan abdal kültür derneği cemevi

çocuklara cinsel taciz

batıkent

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Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, geçen Pazar meydana gelene olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine maruz kaldığını söyleyerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan altı yerinden bıçaklandı.Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T.'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.'Ölmesini hazmedemiyorum'Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, " Altı yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.Öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Haydarcan'ın ailesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.'Oğlum bu kadar yardımseverdi'Güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Söngül Kılıçdoğan, "Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu" dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup, gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek "Haydarcan ölmedi, insanlık öldü" diye konuştu.Törende Haydarcan'ın iki kız çocuğuna yardım ederken öldürüldüğü belirtilerek, helallik istendi. Törenin ardından Haydarcan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/ankarada-28-yasindaki-genc-iki-kiz-cocuguna-tacizi-engellemeye-calisirken-olduruldu-1050402338.html

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yenimahalle, pir sultan abdal kültür derneği cemevi, çocuklara cinsel taciz, batıkent