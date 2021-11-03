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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yoğun bulutlu havada uçuyor gibiyiz
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yoğun bulutlu havada uçuyor gibiyiz
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve gözlem çalışmalarını 'yoğun bulutlu... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:52+0300
2021-11-03T15:52+0300
multimedya
iran
karikatür
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael mariano grossi
iran nükleer programı
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26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan Grossi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.
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iran, karikatür , uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi, iran nükleer programı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yoğun bulutlu havada uçuyor gibiyiz

15:52 03.11.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve gözlem çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzetti.
26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan Grossi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.
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