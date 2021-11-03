Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yoğun bulutlu havada uçuyor gibiyiz

26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan Grossi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve gözlem çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzetti.
26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan Grossi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını 'yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa' benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.