ABD, Kabil’de 10 sivilin öldürüldüğü hava saldırısından 2 dakika önce bölgede çocuk tespit etmiş

04.11.2021

ABD Hava Kuvvetleri, Kabil’de 7’si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos hava saldırısına ilişkin soruşturmasını tamamladı.Soruşturmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral Sami Said, saldırıda 7 çocuk 3 yetişkin erkeğin öldürüldüğü saldırının öncesinde söz konusu aracın 8 saat boyunca takip edildiğini söyledi.Tümgeneral Said, Hamid Karzai Havalimanının girişindeki bombalı saldırının, 29 Ağustos saldırısında karar alma konusundaki stresi artırdığını ancak değerlendirmeye alınan istihbaratın yanlış çıktığını tespit ettiklerini dile getirdi.ABD’li general, "Bu üzücü saldırı sırasında kullanılan yetki ve angajman kuralları, ABD güçlerine Hamid Karzai Havalimanında söz konusu olan tehdit dikkate alındığında makuldü. Soruşturmada savaş hukuk dahil herhangi bir kanunun ihlal edildiği tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.Bu denli büyük bir hatalı saldırıda kanun ihlalinin yapılmadığına ilişkin sorular üzerine Tümgeneral Said, bu saldırıya ilişkin eldeki bilgilere yönelik değerlendirme sürecinin doğru yürütüldüğünü ancak sadece yanlış bir sonuca varıldığını belirtti.Said, Toyota marka bir araca ilişkin istihbaratın tüm olanlara neden olduğuna işaret etti.AA muhabirinin, "Yanlış araç mı takip edildi yoksa aslında ortada tehdit teşkil eden bir Toyota marka araç olmadığını mı tespit ettiniz?" sorusuna ABD’li general "Gerçekten tehdit teşkil eden başka bir Toyota araç olup olmadığını araştırmadık" yanıtını verdi.2 dakika önce çocuk tespit edildiSivillerin bölgede bulunması ile ilgili bir soruya yanıt veren Said, "Tetiğin çekilmesinden 2 dakika önce orada çocuk olduğuna dair fiziksel kanıt alındı" dedi.ABD’li general bu süreçte sadece bir çocuğun tespit edildiğini kaydetti.26 Ağustos’ta havalimanı kapısında düzenlenen bombalı saldırıda bir bilgisayar çantasının kullanıldığını hatırlatan Tümgeneral Said, 29 Ağustos saldırısının yapıldığı yerde de bir kişinin başka birine bir bilgisayar çantasını verdiğini ve bunun da istihbarat tarafından önceki saldırı ile ilişkilendirildiğini belirtti.

