https://tr.sputniknews.com/20211104/aclik-grevindeki-saakasvilinin-annesi-zelenskiyden-yardim-istedi-1050494386.html

Açlık grevindeki Saakaşvili'nin annesi, Zelenskiy'den yardım istedi

Açlık grevindeki Saakaşvili'nin annesi, Zelenskiy'den yardım istedi

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin annesi Giyuli Alasaniya, cezaevindeki oğlunun tedavi için Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda Ukrayna Devlet... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T22:28+0300

2021-11-04T22:28+0300

2021-11-04T22:44+0300

dünya

mihail saakaşvili

yardım

anne

vladimir zelenskiy

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Saakaşvili'nin Facebook hesabından yayınladığı bir videoyla Zelenskiy'e seslenen Alasaniya, "Daha önce birçok kez bize yardım eden Sayın Zelenskiy'e çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda özellikle onun desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Uygun tedaviyi, uygun bakımı alabilmesi ve hayatta kalabilmesi için Mihail'in buraya, Ukrayna'ya nakledilmesi bir şekilde organize edilmeli. O, 35 gündür açlık grevinde" ifadelerini kullandı.Oğlunun sağlığından duyduğu endişeyi dile getiren Alasaniya, Saakaşvili'ye sadece cezaevindeki hastanenin önerildiğini ancak orada uygun uzmanların, hastaların tedavisi için uygun koşulların bulunmadığını belirtti.'20 kilo kaybetti'Bu arada eski devlet başkanının avukatları, Saakaşvili'nin açlık grevi nedeniyle bozulan sağlık durumunun kötüye gittiğini ve acilen sivil bir hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Avukat Beka Basilaya, Saakaşvili'nin 20 kilo kaybettiğini belirterek eski devlet başkanının sağlık durumuyla ilgili analiz sonuçlarının tamamının olumsuz olduğunu kaydetti.29 Eylül'den beri cezaevinde, af çıkması beklenmiyorHalihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtmişti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Saakaşvili'nin affedilmeyeceğini vurgulamıştı.

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mihail saakaşvili, yardım, anne, vladimir zelenskiy