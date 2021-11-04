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Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı
Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı
Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, tamamen ulaşıma açıldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:30+0300
2021-11-04T15:30+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
sis
açılış
gemi
transit
geçiş
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Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/canakkale-bogazi-gecislere-kapatildi-1050460217.html
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
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çanakkale, çanakkale boğazı, sis, açılış, gemi, transit, geçiş

Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı

15:30 04.11.2021
© AAÇanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, tamamen ulaşıma açıldı.
Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.
Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.
Çanakkale Boğazı, sis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
TÜRKİYE
Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
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