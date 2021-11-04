https://tr.sputniknews.com/20211104/ihracatcilara-yatirim-ve-uretim-tesvikine-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1050488598.html

İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:19+0300

2021-11-04T18:19+0300

2021-11-04T18:26+0300

ekonomi

tbmm

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ihracat

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TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Teklife göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak.İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar kesinti yapılacak.İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye, gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak.Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.Meslek kuruluşu üyelerine, yalnızca kayıtlı olduğu meslek kuruluşuyla sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek.

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