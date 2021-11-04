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Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük
Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, yeni geliştirilen beşinci nesil Su-75 Checkmate hafif taktik uçağının bir uçuş saatinin... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:38+0300
2021-11-04T16:38+0300
checkmate
savunma
abd
rusya
f-35
savaş uçağı
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Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Çemezov, Su-75 Checkmate uçağı ile ana rakibi F-35'lerin bir uçuş saatinin maliyetlerini kıyasladı.Çemezov, "Beşinci nesil tek motorlu uçaklar ve önceki nesillere ait uçaklar arasında sadece Checkmate'in ana rakibi F-35 karşılaştırılabilir özelliklere sahip olmakla övünebilir. Ancak ABD uçağının aksine bizim uçağımız ekonomik olarak daha karlı. Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük" dedi.Çemezov, Checkmate'in ana avantajlarının düşük görünürlük, aktif fazlı anten soketine sahip modern radar sistemi ve ayrıca uçağı müşteriye özel yapılandırma özelliği olduğunu vurguladı.Beşinci nesil yeni Su-75 Checkmate uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Checkmate'in dünya prömiyeri ise 14-18 Kasım tarihlerindeki Dubai Airshow 2021'de yapılacak.Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210913/abd-merkezli-askeri-dergiden-yeni-rus-su-75-checkmate-ucagina-ovgu-1048849595.html
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checkmate, abd, rusya, f-35, savaş uçağı

Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük

16:38 04.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSu-75 Checkmate savaş uçağı
Su-75 Checkmate savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Sputnik
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, yeni geliştirilen beşinci nesil Su-75 Checkmate hafif taktik uçağının bir uçuş saatinin ABD yapımı F-35'ten 7 kat daha ucuz olduğunu söyledi.
Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Çemezov, Su-75 Checkmate uçağı ile ana rakibi F-35'lerin bir uçuş saatinin maliyetlerini kıyasladı.
Çemezov, "Beşinci nesil tek motorlu uçaklar ve önceki nesillere ait uçaklar arasında sadece Checkmate'in ana rakibi F-35 karşılaştırılabilir özelliklere sahip olmakla övünebilir. Ancak ABD uçağının aksine bizim uçağımız ekonomik olarak daha karlı. Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük" dedi.
Çemezov, Checkmate'in ana avantajlarının düşük görünürlük, aktif fazlı anten soketine sahip modern radar sistemi ve ayrıca uçağı müşteriye özel yapılandırma özelliği olduğunu vurguladı.
Beşinci nesil yeni Su-75 Checkmate uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Checkmate'in dünya prömiyeri ise 14-18 Kasım tarihlerindeki Dubai Airshow 2021'de yapılacak.
Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.
Checkmate - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
SAVUNMA
ABD merkezli askeri dergiden yeni Rus Su-75 Checkmate uçağına övgü
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