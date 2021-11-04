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Sex and the City hayranları, bir geceliğine Carrie Bradshaw'ın evinde kalabilir
Sex and the City hayranları, bir geceliğine Carrie Bradshaw'ın evinde kalabilir
Sex and the City dizisi karakterlerinden Carrie Bradshaw'ın evi, Airbnb'de günlük kiralamaya veriliyor. Dizinin hayranları 23 dolar karşılığında bir gece... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:22+0300
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yaşam
abd
new york
airbnb
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Bir döneme damga vuran Sex and the City dizisinde Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw'ın evi, Airbnb'de günlük kiralamaya veriliyor. Dizide, bir gazetede köşe yazarı olan Carrie Bradshaw, New York'un lüks yerleşim bölgesi Upper East Side'da yer alan, kum taşından yapılmış binada yaşıyordu. Fakat gerçekte Upper East Side'da yer almayan ev, 1998 ve 2003 yılları arasında sette oluşturulmuştu. Yeniden yaratılan daire Chelsea’de bulunuyor ve orijinali gibi görünüyor. Kiralama 8 Kasım'da başlıyor. 12 ve 13 Kasım akşamları bir gecelik konaklama için iki misafir ağırlanacak. Günlük 23 dolara kiralanabilecek dairede kiracılar, bu sayede bir günlüğüne dahi Bradshaw'ın lüks ve ışıltılı hayatını tadabilecek. Dairede kalanlar, Carrie Bradshaw’ın giyinme odasında yer alan kıyafetleri ve tutkulu olduğu ayakkabılara deneme şansına da sahip olacak. Aynı zamanda Bradshaw'ın ikonik sabit hatlı telefonu ve gazetedeki köşesine ilişkiler hakkında yazı yazdığı masa da orada Sex and the City hayranlarını bekliyor olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210111/hbo-max-acikladi-sex-and-the-city-samanthasiz-geri-donuyor-1043554160.html
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abd, new york, airbnb, sarah jessica parker

Sex and the City hayranları, bir geceliğine Carrie Bradshaw'ın evinde kalabilir

16:22 04.11.2021 (güncellendi: 16:31 04.11.2021)
© REUTERS / Eduardo MunozMet Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Sex and the City dizisi karakterlerinden Carrie Bradshaw'ın evi, Airbnb'de günlük kiralamaya veriliyor. Dizinin hayranları 23 dolar karşılığında bir gece Bradshaw'ın renkli yaşamını tadabilecek.
Bir döneme damga vuran Sex and the City dizisinde Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw'ın evi, Airbnb'de günlük kiralamaya veriliyor.

Dizide, bir gazetede köşe yazarı olan Carrie Bradshaw, New York'un lüks yerleşim bölgesi Upper East Side'da yer alan, kum taşından yapılmış binada yaşıyordu. Fakat gerçekte Upper East Side'da yer almayan ev, 1998 ve 2003 yılları arasında sette oluşturulmuştu.

Yeniden yaratılan daire Chelsea’de bulunuyor ve orijinali gibi görünüyor. Kiralama 8 Kasım'da başlıyor. 12 ve 13 Kasım akşamları bir gecelik konaklama için iki misafir ağırlanacak. Günlük 23 dolara kiralanabilecek dairede kiracılar, bu sayede bir günlüğüne dahi Bradshaw'ın lüks ve ışıltılı hayatını tadabilecek.

Dairede kalanlar, Carrie Bradshaw’ın giyinme odasında yer alan kıyafetleri ve tutkulu olduğu ayakkabılara deneme şansına da sahip olacak. Aynı zamanda Bradshaw'ın ikonik sabit hatlı telefonu ve gazetedeki köşesine ilişkiler hakkında yazı yazdığı masa da orada Sex and the City hayranlarını bekliyor olacak.
Sex and the City - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2021
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