Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/taksiciyi-bayiltip-parasini-caldilar-1050478701.html
Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
Denizli'de kimliği belirsiz 3 kişi, müşteri gibi bindikleri taksinin şoförü Süleyman Burak Yalgını başına sert cisimle vurarak bayıltıp, cebindeki yaklaşık bin... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:50+0300
2021-11-04T14:50+0300
türkiye
denizli
polis
taksi
şoför
hırsızlık
baygınlık
merkezefendi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050478676_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d2c9689b47511dd3cd60132fc0de5091.jpg
Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde bugün saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, Süleyman Burak Yalgın yönetimindeki 20 T 0294 plakalı taksiye bindi. Taksiyle Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Badem Sokak’ta tenha bir sokağa giden 3 kişiden biri, sürücü Yalgın’ın başının arkasına sert bir cisimle vurarak bayılttı. Şüpheliler, Yalgın’ın cebindeki yaklaşık bin TL’yi alarak kaçtı.Saat 08.30 sıralarında, gece çalışan Yalgın’ı taksiyi teslim almak için arayan araç sahibi Vedat Teryaki ulaşamadı. Araca takılı olan takip uygulama sisteminden taksinin yerini tespit eden Teryaki, Yalgın’ı direksiyon başında başından yaralı ve baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu söyledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211028/yolcu-secen-taksici-besiktasa-gitmem-40-dakika-bana-yazik-degil-mi-1050258324.html
türkiye
denizli
merkezefendi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050478676_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_e763082a5549988f0a4bb5a373e8221d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, polis, taksi, şoför, hırsızlık, baygınlık, merkezefendi

Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar

14:50 04.11.2021
© DHATaksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
Abone ol
Denizli'de kimliği belirsiz 3 kişi, müşteri gibi bindikleri taksinin şoförü Süleyman Burak Yalgını başına sert cisimle vurarak bayıltıp, cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtı. Takip uygulamasından yeri tespit edilen Yalgın, baygın halde bulundu.
Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde bugün saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, Süleyman Burak Yalgın yönetimindeki 20 T 0294 plakalı taksiye bindi.
Taksiyle Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Badem Sokak’ta tenha bir sokağa giden 3 kişiden biri, sürücü Yalgın’ın başının arkasına sert bir cisimle vurarak bayılttı. Şüpheliler, Yalgın’ın cebindeki yaklaşık bin TL’yi alarak kaçtı.
Saat 08.30 sıralarında, gece çalışan Yalgın’ı taksiyi teslim almak için arayan araç sahibi Vedat Teryaki ulaşamadı.
Araca takılı olan takip uygulama sisteminden taksinin yerini tespit eden Teryaki, Yalgın’ı direksiyon başında başından yaralı ve baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu söyledi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yolcu seçen taksici: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
TÜRKİYE
Yolcu seçen taksici: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
28 Ekim, 11:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:13İtfaiye raporu tamamlandı: Çevre aktivisti Erhan'ın evindeki yangın elektrik kontağından çıkmış
15:11Adalet Bakanı Gül: NSU terör örgütü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır
15:04Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
15:00Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi
14:53Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi
14:50Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
14:39Diyarbakır Sağlık Platformu: Riskli gebeliğe rağmen nöbet tutturulan sağlıkçı bebeğini kaybetti
14:37Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü
14:32Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz
14:31BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
14:27Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
14:22TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır
14:17Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı
14:16Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
14:07Avustralya'da devlet hastanesinden halka 'Mastürbasyon yapın' tavsiyesi
14:06HDP'den '4 Kasım' protestosu: On binlerce partilimiz gözaltına alındı, eş başkanlarımız tutuklandı
14:02Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
14:01Rusya’da koronavirüs nedeniyle kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor kırıldı
13:55Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye tepki
13:52BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı