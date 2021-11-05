Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211105/abdli-senator-menendez-sundugu-degisiklik-onergesinde-turkiyenin-siha-satislarini-tehlikeli-buldu-1050508040.html
ABD'li Senatör Menendez, sunduğu değişiklik önergesinde Türkiye'nin SİHA satışlarını tehlikeli buldu
ABD'li Senatör Menendez, sunduğu değişiklik önergesinde Türkiye'nin SİHA satışlarını tehlikeli buldu
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, savunma politikalarıyla ilgili olarak Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T12:21+0300
2021-11-05T12:21+0300
savunma
abd
polonya
ermenistan
ukrayna
azerbaycan
erdoğan bayraktar
yaptırım
siha
silahlı iha (siha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d38f4abea20ffc940275991f8507fe29.jpg
ABD’de New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) için Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe almak ve Azerbaycan'a yapılan yardımları kesilmesin, önleyen muafiyeti kaldıran iki ek tasarı sundu.Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “2022 Mali Yılı için savunma harcamalarını yetkilendirmenin birincil aracı olarak, Başkan Menendez'in NDAA'da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye'nin SİHA programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, ayrıca ABD'nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihli yasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır” denildi."907 Muafiyetine Son Veren Değişiklik" başlığı altında sunduğu değişiklikte, 1992 tarihli "Özgürlük Destek Yasasının" 907'inci maddesi gereğince Azerbaycan'a yapılan yardımların durdurulmasına yönelik muafiyetin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.1992'de kanunlaşan söz konusu yasanın 907. maddesi 'Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükûmeti'ne yardımı' yasaklıyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenli olarak Azerbaycan'ın bu maddeden muaf tutulması için muafiyet yayımlıyor.Menendez bu muafiyeti kaldırmak için NDAA'ya sunduğu ek tasarıda, "Bakü'deki rejim, Türkiye'nin desteğiyle, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken bu yönetimin ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurması ve 907'nci maddeye tam saygı göstermesinin tam zamanı" ifadesine yer verdi.Türkiye SİHA'ları tehlikeli olarak nitelendirildiMenendez sunduğu diğer ek tasarı ile ise Türkiye'nin SİHA programını hedef aldı."Türkiye'nin SİHA Programına Yönelik Değişiklik" başlıklı ek tasarıda ise Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un 2018'den bu yana Türkiye'nin SİHA ihracatına ve bu SİHA'ların ABD firmalarınca üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor.AA'nın haberine göre; ek tasarı ayrıca ABD'nin Türkiye'nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemesini şart koşuyor.Bu ek tasarıda ise Menendez, "Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermeni ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna Bayraktar TB2'yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke ilgi gösterdi." ifadesine yer verdi.Türkiye'nin SİHA satışlarını 'tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve barış ve insan hakları için bir tehdit' olarak niteleyen Menendez, herhangi bir ABD teknolojisinin Türk SİHA'larında yer almaması gerektiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/bayraktar-tb2-siha-ihracatta-ulke-sayisini-13e-cikardi-1050241747.html
https://tr.sputniknews.com/20201212/daglik-karabag-azerbaycan-ile-catismalarda-1800-askerinin-oldugunu-duyurdu-1043391309.html
polonya
ermenistan
ukrayna
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7abc3a1ef9eeb846f2c4ef49f9a309ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, polonya, ermenistan, ukrayna, azerbaycan, erdoğan bayraktar, yaptırım, siha, silahlı iha (siha), dağlık karabağ krizi

ABD'li Senatör Menendez, sunduğu değişiklik önergesinde Türkiye'nin SİHA satışlarını tehlikeli buldu

12:21 05.11.2021
© AFP 2021 / DREW ANGERERBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / DREW ANGERER
Abone ol
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, savunma politikalarıyla ilgili olarak Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik önergesi sundu. Önergede senatör, Türkiye’nin SİHA satışlarını 'tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve barış ve insan hakları için bir tehdit’ olarak nitelendirdi.
ABD’de New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) için Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe almak ve Azerbaycan'a yapılan yardımları kesilmesin, önleyen muafiyeti kaldıran iki ek tasarı sundu.


Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “2022 Mali Yılı için savunma harcamalarını yetkilendirmenin birincil aracı olarak, Başkan Menendez'in NDAA'da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye'nin SİHA programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, ayrıca ABD'nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihli yasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır” denildi.
Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
EKONOMİ
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
27 Ekim, 19:47
"907 Muafiyetine Son Veren Değişiklik" başlığı altında sunduğu değişiklikte, 1992 tarihli "Özgürlük Destek Yasasının" 907'inci maddesi gereğince Azerbaycan'a yapılan yardımların durdurulmasına yönelik muafiyetin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.
1992'de kanunlaşan söz konusu yasanın 907. maddesi 'Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükûmeti'ne yardımı' yasaklıyor.
Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenli olarak Azerbaycan'ın bu maddeden muaf tutulması için muafiyet yayımlıyor.
Menendez bu muafiyeti kaldırmak için NDAA'ya sunduğu ek tasarıda, "Bakü'deki rejim, Türkiye'nin desteğiyle, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken bu yönetimin ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurması ve 907'nci maddeye tam saygı göstermesinin tam zamanı" ifadesine yer verdi.

Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2020
DÜNYA
Dağlık Karabağ, Azerbaycan ile çatışmalarda 1800 askerinin öldüğünü duyurdu
12 Aralık 2020, 20:14

Türkiye SİHA'ları tehlikeli olarak nitelendirildi

Menendez sunduğu diğer ek tasarı ile ise Türkiye'nin SİHA programını hedef aldı.
"Türkiye'nin SİHA Programına Yönelik Değişiklik" başlıklı ek tasarıda ise Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un 2018'den bu yana Türkiye'nin SİHA ihracatına ve bu SİHA'ların ABD firmalarınca üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor.
AA'nın haberine göre; ek tasarı ayrıca ABD'nin Türkiye'nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemesini şart koşuyor.
Bu ek tasarıda ise Menendez, "Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermeni ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna Bayraktar TB2'yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke ilgi gösterdi." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin SİHA satışlarını 'tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve barış ve insan hakları için bir tehdit' olarak niteleyen Menendez, herhangi bir ABD teknolojisinin Türk SİHA'larında yer almaması gerektiğini savunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:27Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası
12:21ABD'li Senatör Menendez, sunduğu değişiklik önergesinde Türkiye'nin SİHA satışlarını tehlikeli buldu
12:20Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor
12:13Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı duyurusu: Genelge tüm illere gönderildi
12:01İngiltere Başbakanı Johnson'a benzeyen hırsız sosyal medyada viral oldu
11:55ALİKEV, İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenleyemiyor: Valilik izin vermedi
11:50Ukrayna’da termik santrallerin çoğu durdu
11:38Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir marketlere fahiş fiyattan değil kartelleşme suçundan ceza kesildi
11:34Krizlerin pençesindeki Lübnan'ın turist geri kazanma kampanyasının telkini: Beni en deli halimle sev
11:30ABD, Demokrasi Zirvesi’ne NATO’dan sadece Türkiye ve Macaristan’ı davet etmedi
11:28Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı
11:28'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar
11:10Çip sıkıntısı, Nintendo Switch satışlarını vurabilir
11:10Uzaya gidecek ilk Türk bir bilim insanı olacak
11:02Bakan Pakdemirli: Pestisit nedeni ile Rusya’dan geri dönen ürün yok
11:01Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu
10:52Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
10:45Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına: Sahte gündem oluşturmaya çalışmak kötülüktür
10:40Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz
10:37Kebap yemeye dalan snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, maçını unuttu