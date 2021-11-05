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AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti
AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de Fetullah Gülen’e yaptığı “Hasret bitsin” çağrısını hatırlatarak “Hasret... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:05+0300
2021-11-05T14:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
fetö
fetullah gülen
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Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Özkan, Erdoğan’ın 2012 yılında Gülen’e yaptığı “Hasret bitsin” çağrısını ve yine Erdoğan’ın 17-25 Aralık sürecinde dönemin "Gülen cemaati"ne yönelik olarak söylediği “Ne istediler de vermedik” sözlerini hatırlattı."Hasret bitip gelseydi, Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ’cülere mesafeyi her zaman koymuştur" diyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Ne istedin de vermedik’ dedi. Yahu bugün Türkiye’de kim olursa olsun. İster özel sektör ister STK, dernek, vakıf… ‘Ülke, gençlik ve eğitim için çalışma yapıyoruz’ derse devlet olarak biz bunlara gönül açmak zorundayız. Ne istedin de vermedik? Haa devleti istersen devleti veremeyiz. Çünkü devlet, 85 milyonun devleti. Onun bunun ele geçirdiği devlet olamaz" ifadelerini kullandı. "AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği bir yapı"Ayrıca "Cumhur İttifakı FETÖ’cülerin dizayn edemediği bir ittifaktır. MHP de bunlara direnmiştir" görüşünü dile getiren Özkan, şöyle konuştu:"AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği, FETÖ’cülerin ele geçiremediği bir parti olmuştur. Onun için 17/25 Aralık püskürtülmüştür. Cumhur İttifakı FETÖ’cülerin dizayn edemediği bir ittifaktır. MHP de bunlara direnmiştir. 1960’lardan beri damla damla sızarak mevzi kazanan bir terör örgütünden bahsediyoruz. ‘15 Temmuz’dan sonra KHK ile atılan FETÖ’cüleri yeniden göreve getireceğiz’ diyen CHP ‘FETÖ’cülerin bütün dönemlerdeki sızmalarını biz destekledik’ demiş olmuyor mu? CHP, bunların FETÖ’cü olduğunu bile bile ve darbeyi gerçekleştirdiklerini bile bile ‘Biz hükümet olacağız’ diyorlar. Cumhur İttifakı bir eksendir. Bir tarafta FETÖ’nün nüfuz edemediği diğer taraftan da FETÖ’nün dizayn ettiği yapı."Özkan, asgari ücretle alakalı soruya ise, "Hiç endişe etmeyin. Asgari ücretlilerin hak ettikleri ücret miktarına, ulaşacakları bir yıl olacak" diye yanıt verdi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, fetö, fetullah gülen

AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti

14:05 05.11.2021
© DHACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de Fetullah Gülen’e yaptığı “Hasret bitsin” çağrısını hatırlatarak “Hasret bitip gelseydi, Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti” dedi.
Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Özkan, Erdoğan’ın 2012 yılında Gülen’e yaptığı “Hasret bitsin” çağrısını ve yine Erdoğan’ın 17-25 Aralık sürecinde dönemin "Gülen cemaati"ne yönelik olarak söylediği “Ne istediler de vermedik” sözlerini hatırlattı.
"Hasret bitip gelseydi, Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ’cülere mesafeyi her zaman koymuştur" diyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Ne istedin de vermedik’ dedi. Yahu bugün Türkiye’de kim olursa olsun. İster özel sektör ister STK, dernek, vakıf… ‘Ülke, gençlik ve eğitim için çalışma yapıyoruz’ derse devlet olarak biz bunlara gönül açmak zorundayız. Ne istedin de vermedik? Haa devleti istersen devleti veremeyiz. Çünkü devlet, 85 milyonun devleti. Onun bunun ele geçirdiği devlet olamaz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği bir yapı"

Ayrıca "Cumhur İttifakı FETÖ’cülerin dizayn edemediği bir ittifaktır. MHP de bunlara direnmiştir" görüşünü dile getiren Özkan, şöyle konuştu:
"AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği, FETÖ’cülerin ele geçiremediği bir parti olmuştur. Onun için 17/25 Aralık püskürtülmüştür. Cumhur İttifakı FETÖ’cülerin dizayn edemediği bir ittifaktır. MHP de bunlara direnmiştir. 1960’lardan beri damla damla sızarak mevzi kazanan bir terör örgütünden bahsediyoruz. ‘15 Temmuz’dan sonra KHK ile atılan FETÖ’cüleri yeniden göreve getireceğiz’ diyen CHP ‘FETÖ’cülerin bütün dönemlerdeki sızmalarını biz destekledik’ demiş olmuyor mu? CHP, bunların FETÖ’cü olduğunu bile bile ve darbeyi gerçekleştirdiklerini bile bile ‘Biz hükümet olacağız’ diyorlar. Cumhur İttifakı bir eksendir. Bir tarafta FETÖ’nün nüfuz edemediği diğer taraftan da FETÖ’nün dizayn ettiği yapı."
Özkan, asgari ücretle alakalı soruya ise, "Hiç endişe etmeyin. Asgari ücretlilerin hak ettikleri ücret miktarına, ulaşacakları bir yıl olacak" diye yanıt verdi.
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