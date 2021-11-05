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https://tr.sputniknews.com/20211105/almanyadaki-gri-pasaportlar-davasinda-sahte-davetiyeleri-yollayan-ersin-kya-900-euro-ceza-1050521022.html
Almanya'daki gri pasaportlar davasında, sahte davetiyeleri yollayan Ersin K.'ya 900 euro ceza
Almanya'daki gri pasaportlar davasında, sahte davetiyeleri yollayan Ersin K.'ya 900 euro ceza
Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı. Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T17:11+0300
2021-11-05T17:11+0300
türkiye
almanya
türkiye
vize
mahkeme
ceza
pasaport
gri pasaport
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Türkiye'de başta Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri olmak üzere çok sayıda belediyenin hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Almanya’da görülen ilk davada karar çıktı. Türkiye'deki belediyelere, Almanya ile ortak bir çevre projesi yapılacağı garantisi ile davetiyeler gönderen Ersin K. Hannover'de görülen davada 900 euro para cezasına çarptırıldı.DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre; Hannover Sulh Mahkemesi sanık Ersin K. "yabancı ülke vatandaşlarını Almanya’ya yasa dışı biçimde sokmaya teşebbüsten" 900 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın dava öncesi süreçte de Alman yargı organlarıyla işbirliği yaptığını belirtti.Hannover’de davaya bakan hakimleri, Ersin K.’nın Türkiye'deki belediyelere bir çevre projesi kapsamında işbirliği yapılacağını beyan eden davetiyeleri göndermesinin "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak derecelendirdiğindi duyurdu. "İnsan kaçakçılığı" değil de "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak görülmesinin nedeninin ise, Almanya'dan giden davetiyelerin hizmet pasaportu çıkarılmasının asıl gerekçesi olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamış olması.İnsan kaçakçılığına teşebbüsten ceza verildiİnsan kaçakçılığına teşebbüs olduğuna hükmedilince de sanığa verilen cezanın hafif ve para cezası olarak belirlendiği duyuruldu. Hannover’de gri pasaportlarla bağlantılı görülen bu ilk davada verilen ceza kararı henüz kesinleşmiş değil ve temyize gitmesi mümkün.Ersin K.'nın mahkemeyle dava öncesinde 'nasıl bir işbirliği yaptığı veya hangi konularda itiraflarda bulunduğu' konusunda ise mahkeme detay vermedi.Hannover’de görülen bu ilk davada hakim karşısına çıkan sanık Ersin K., somut olarak Almanya'ya 53 kişiyi davet etmek, bunlardan 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesine aracı olmakla suçlanmıştı. Hannover Başsavcılığı, Ersin K.'yı "yabancı ülke vatandaşlarının yasa dışı yollardan seyahatini bilerek mümkün kılan bir sahte davetçi" olarak tanımlamıştı.Gri pasaportlarla ilgili, Türkiye'den otobüsle gelen kişilerin giriş yaptığı sınır bölgelerinin bulunduğu Bavyera Eyaleti’nde ise halen üç soruşturma devam ediyor. Orada hakkında soruşturma yürütülenlerin arasında hizmet pasaportu olan Türkleri otobüslerle getiren şoförler ile gri pasaportu sağlayan kişilerin bulunduğu bildiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasi-basliyor-1050488069.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/almanyada-turkiyeden-belediyelerin-gri-pasaportla-insan-kacakciligi-yaptigi-iddialarina-ilk-dava-1050077652.html
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almanya, türkiye, vize, mahkeme, ceza, pasaport, gri pasaport

Almanya'daki gri pasaportlar davasında, sahte davetiyeleri yollayan Ersin K.'ya 900 euro ceza

17:11 05.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZBerlin'de pasaport kontrol noktası
Berlin'de pasaport kontrol noktası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı. Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden davetiyeleri gönderen Ersin K.’ya 900 euro para cezası verildi.
Türkiye'de başta Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri olmak üzere çok sayıda belediyenin hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Almanya’da görülen ilk davada karar çıktı. Türkiye'deki belediyelere, Almanya ile ortak bir çevre projesi yapılacağı garantisi ile davetiyeler gönderen Ersin K. Hannover'de görülen davada 900 euro para cezasına çarptırıldı.
DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre; Hannover Sulh Mahkemesi sanık Ersin K. "yabancı ülke vatandaşlarını Almanya’ya yasa dışı biçimde sokmaya teşebbüsten" 900 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın dava öncesi süreçte de Alman yargı organlarıyla işbirliği yaptığını belirtti.
Hannover’de davaya bakan hakimleri, Ersin K.’nın Türkiye'deki belediyelere bir çevre projesi kapsamında işbirliği yapılacağını beyan eden davetiyeleri göndermesinin "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak derecelendirdiğindi duyurdu. "İnsan kaçakçılığı" değil de "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak görülmesinin nedeninin ise, Almanya'dan giden davetiyelerin hizmet pasaportu çıkarılmasının asıl gerekçesi olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamış olması.
Almanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
Dün, 18:06

İnsan kaçakçılığına teşebbüsten ceza verildi

İnsan kaçakçılığına teşebbüs olduğuna hükmedilince de sanığa verilen cezanın hafif ve para cezası olarak belirlendiği duyuruldu. Hannover’de gri pasaportlarla bağlantılı görülen bu ilk davada verilen ceza kararı henüz kesinleşmiş değil ve temyize gitmesi mümkün.
Ersin K.'nın mahkemeyle dava öncesinde 'nasıl bir işbirliği yaptığı veya hangi konularda itiraflarda bulunduğu' konusunda ise mahkeme detay vermedi.
Hannover’de görülen bu ilk davada hakim karşısına çıkan sanık Ersin K., somut olarak Almanya'ya 53 kişiyi davet etmek, bunlardan 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesine aracı olmakla suçlanmıştı. Hannover Başsavcılığı, Ersin K.'yı "yabancı ülke vatandaşlarının yasa dışı yollardan seyahatini bilerek mümkün kılan bir sahte davetçi" olarak tanımlamıştı.
Gri pasaportlarla ilgili, Türkiye'den otobüsle gelen kişilerin giriş yaptığı sınır bölgelerinin bulunduğu Bavyera Eyaleti’nde ise halen üç soruşturma devam ediyor. Orada hakkında soruşturma yürütülenlerin arasında hizmet pasaportu olan Türkleri otobüslerle getiren şoförler ile gri pasaportu sağlayan kişilerin bulunduğu bildiriliyor.
Türkiye-pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
DÜNYA
Almanya'da Türkiye'den belediyelerin gri pasaportla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarına ilk dava
22 Ekim, 12:16
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