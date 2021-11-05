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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211105/bakan-bilgin-enflasyon-karsisinda-emegi-koruyacak-bir-asgari-ucret-dusuncesiyle-hareket-ediyoruz-1050505228.html
Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T10:52+0300
2021-11-05T10:52+0300
2021-11-05T10:52+0300
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Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.