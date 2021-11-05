https://tr.sputniknews.com/20211105/donetskten-asiri-sagci-yarosun-ukrayna-silahli-kuvvetleri-bas-komutani-danismani-yapilmasina-tepki-1050522152.html

Donetsk'ten aşırı sağcı Yaroş'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı yapılmasına tepki

Donetsk'ten aşırı sağcı Yaroş'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı yapılmasına tepki

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Şef Yardımcısı Basurin, aşırı sağcı paramiliter örgüt Sağ Sektör'ün eski... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T17:59+0300

2021-11-05T17:59+0300

2021-11-05T17:59+0300

dünya

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sağ sektör

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neo-nazi

kırım

bağımsızlık

donetsk halk milisleri idaresi

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Şef Yardımcısı Eduard Basurin, "Bu (Yaroş'un ataması), Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesindeki milliyetçi gruplara yeniden destek verilmeye başlanacağı, mühimmat harcamalarına yönelik limitlerin artırılacağı ve temas hattında silahlı provokasyonlar düzenlenmesi için örtülü hak verileceği anlamına geliyor" dedi.Ukrayna ordusunun yasadışı silah transferinden sorumlu gönüllü örgütlerin faaliyetlerini kontrol etmeye başlamasının da ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Basurin, "Radikallerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerine gerekli ekipmanın alınması için gönüllü yardım kisvesi altında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde girişimcilerden haraç keserek suç faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Yaroş'un yeni görevinde sadece bir gün kalabildiğine dair haberler basına yansımaya başladı.İzvestiya gazetesinin haberine göre 'Palçevskiy'in Zaferi' Partisi'nin lideri Andrey Palçevskiy, Yaroş'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı pozisyonunu kaybettiğini öne sürdü.Kişisel Facebook hesabından açıklama yapan Yaroş, "Korgeneral Valeriy Zalujnıy'ın talimatıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı olarak atandım. Güveniniz için teşekkür ederim! Birlikte kazanacağız!" demişti.Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu.Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarında eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor.Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti.Daha önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Kiev hükümetini milliyetçilerin oluşturduğu, Sağ Sektör, Svoboda, Samooboronı gibi yasadışı birlikleri silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.

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rusya, ukrayna, sağ sektör, aşırı sağcı, neo-nazi, kırım, bağımsızlık, donetsk halk milisleri idaresi