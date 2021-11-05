Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fatih-aydin-hakkinda-tutuklama-talebi-1050520497.html
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:58+0300
2021-11-05T16:58+0300
2021-11-05T17:10+0300
çiftlik bank
türkiye
tutuklama
mehmet aydın
fatih aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050416258_7:0:1006:562_1920x0_80_0_0_85753ffe1c383a48556de123a5a8aecd.jpg
Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama talebi verildi. Aydın, kararın ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da tutuklu bulunduğu Urguay'dan Türkiye'ye getirilmişti.Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilmiş ve İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirilmişti.Aydın'ın üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050416258_132:0:881:562_1920x0_80_0_0_8515dd99ca72b1856012e544a619188f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çiftlik bank, tutuklama, mehmet aydın, fatih aydın
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi 16:58 05.11.2021 (güncellendi: 17:10 05.11.2021)
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama talebi verildi.
Aydın, kararın ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aydın için
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da tutuklu bulunduğu Urguay'dan Türkiye'ye getirilmişti.
Emniyette
susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, k işisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilmiş ve İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirilmişti.
Aydın'ın üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği
kaydedil
mişti.