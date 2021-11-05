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'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:58+0300
2021-11-05T17:10+0300
çiftlik bank
türkiye
tutuklama
mehmet aydın
fatih aydın
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Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama talebi verildi. Aydın, kararın ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da tutuklu bulunduğu Urguay'dan Türkiye'ye getirilmişti.Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilmiş ve İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirilmişti.Aydın'ın üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedilmişti.
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çiftlik bank, tutuklama, mehmet aydın, fatih aydın

'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın hakkında tutuklama talebi

16:58 05.11.2021 (güncellendi: 17:10 05.11.2021)
© İHAFatih Aydın
Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© İHA
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama talebi verildi.
Aydın, kararın ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da tutuklu bulunduğu Urguay'dan Türkiye'ye getirilmişti.
Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilmiş ve İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirilmişti.
Aydın'ın üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedilmişti.
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