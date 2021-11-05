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https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-kovid-19-saglik-ruhsati-uygulamasi-temmuz-2022ye-kadar-uzatildi-1050513367.html
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı
Fransa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ağustosta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulaması 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:20+0300
2021-11-05T14:21+0300
fransa
aşı
koronavirüs
aşı pasaportu
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Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, sağlık ruhsatı uygulamasını 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı, 89'a karşı 118 oyla kabul edildi. Sağlık ruhsatı uygulaması, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları ve müzeler gibi yerlere giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor. Bununla birlikte sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) uygulaması da 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı. Hükümet, salgının gidişatının iyi olması halinde sağlık ruhsatı uygulamasına son verebilecek. Yasa kapsamında sahte aşı belgesi üretenlere verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin euro'ya yükseltildi. Yasa ayrıca ortaokul ile lise müdürlerine öğrencilerinin Kovid-19 aşısı ile diğer bilgilerine erişmesine izin veriyor. Senato 29 Ekim'de, uygulamanın 31 Temmuz 2022'ye değil 28 Şubat 2022 kadar uzatılması yönünde tasarıda değişiklik yaparak Ulusal Meclis'e göndermişti. Meclis, dün tasarıyı, tarihi 31 Temmuz 2022 olarak değiştirerek oylamış ve kabul etmişti. Bunun üzerine Senato, tasarıyı oylamayı reddederek yeniden Meclis'e göndermişti. Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası, sağlık ruhsatı uygulamasının kullanımına 15 Kasım'a kadar izin veriyor. Meclis'te bugün oylanan yasa ile sağlık ruhsatı uygulaması 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmış oldu. Yasa kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Yasa ülke genelinde haftalarca cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/fransada-son-24-saatte-10-bin-50-yeni-vaka-1050459967.html
https://tr.sputniknews.com/20211029/fransada-1300-hemsire-istifa-etti-1050305697.html
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fransa, aşı, koronavirüs, aşı pasaportu

Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı

14:20 05.11.2021 (güncellendi: 14:21 05.11.2021)
© AFP 2021 / JOEL SAGETFransa- Kovid-19 pasaportu
Fransa- Kovid-19 pasaportu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
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Fransa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ağustosta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulaması 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı.
Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, sağlık ruhsatı uygulamasını 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı, 89'a karşı 118 oyla kabul edildi.
Sağlık ruhsatı uygulaması, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları ve müzeler gibi yerlere giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.
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Bununla birlikte sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) uygulaması da 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı. Hükümet, salgının gidişatının iyi olması halinde sağlık ruhsatı uygulamasına son verebilecek. Yasa kapsamında sahte aşı belgesi üretenlere verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin euro'ya yükseltildi. Yasa ayrıca ortaokul ile lise müdürlerine öğrencilerinin Kovid-19 aşısı ile diğer bilgilerine erişmesine izin veriyor.
Senato 29 Ekim'de, uygulamanın 31 Temmuz 2022'ye değil 28 Şubat 2022 kadar uzatılması yönünde tasarıda değişiklik yaparak Ulusal Meclis'e göndermişti. Meclis, dün tasarıyı, tarihi 31 Temmuz 2022 olarak değiştirerek oylamış ve kabul etmişti. Bunun üzerine Senato, tasarıyı oylamayı reddederek yeniden Meclis'e göndermişti.
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Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası, sağlık ruhsatı uygulamasının kullanımına 15 Kasım'a kadar izin veriyor. Meclis'te bugün oylanan yasa ile sağlık ruhsatı uygulaması 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmış oldu. Yasa kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.
Yasa ülke genelinde haftalarca cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.
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