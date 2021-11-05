Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla, iki şirket, bir vakıf ve 10 kişinin mal varlığı, PKK ve IŞİD’e maddi destek sağladıkları gerekçesiyle dondurulmuştu. Karara dahil edilenlerin arasında Kanada merkezli Anadolu Kültür Vakfı da bulunuyordu.Bazı haber siteleri, bu vakfın, Osman Kavala’ya ait olduğunu yazdı.Bunun üzerine Anadolu Kültür A.Ş., Twitter hesabından iddiayı yalanladı ve şunları ifade etti:
İş insanı Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür A.Ş., mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla, iki şirket, bir vakıf ve 10 kişinin mal varlığı, PKK ve IŞİD’e maddi destek sağladıkları gerekçesiyle dondurulmuştu. Karara dahil edilenlerin arasında Kanada merkezli Anadolu Kültür Vakfı da bulunuyordu.
Bazı haber siteleri, bu vakfın, Osman Kavala’ya ait olduğunu yazdı.
Bunun üzerine Anadolu Kültür A.Ş., Twitter hesabından iddiayı yalanladı ve şunları ifade etti:
“Resmî Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’deki malvarlığı dondurulan Toronto merkezli Anadolu Kültür Vakfı’yla, Osman Kavala’nın ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.’nin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Basında bu şekilde çıkan haberler asılsızdır.”
Resmî Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’deki malvarlığı dondurulan Toronto merkezli Anadolu Kültür Vakfı’yla, Osman Kavala’nın ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.’nin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Basında bu şekilde çıkan haberler asılsızdır. pic.twitter.com/hLTZswC1rb