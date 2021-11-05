https://tr.sputniknews.com/20211105/osman-kavalanin-yonetim-kurulu-baskanligini-yaptigi-anadolu-kultur-mal-varligimiz-dondurulmadi-1050515383.html

Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı

Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı

İş insanı Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür A.Ş., mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki haberleri yalanladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

resmi gazete

yalanlama

osman kavala

anadolu kültür a.ş

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Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla, iki şirket, bir vakıf ve 10 kişinin mal varlığı, PKK ve IŞİD’e maddi destek sağladıkları gerekçesiyle dondurulmuştu. Karara dahil edilenlerin arasında Kanada merkezli Anadolu Kültür Vakfı da bulunuyordu.Bazı haber siteleri, bu vakfın, Osman Kavala’ya ait olduğunu yazdı.Bunun üzerine Anadolu Kültür A.Ş., Twitter hesabından iddiayı yalanladı ve şunları ifade etti:

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türkiye, resmi gazete, yalanlama, osman kavala, anadolu kültür a.ş