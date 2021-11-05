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https://tr.sputniknews.com/20211105/uefa-avrupa-liginde-haftanin-golu-fenerbahceli-berishadan-1050522874.html
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:32+0300
2021-11-05T18:32+0300
2021-11-05T18:32+0300
spor
uefa
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
gol
royal antwerp
mergim berisha
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UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fenerbahce-uefa-avrupa-ligi-d-grubu-dorduncu-macinda-royal-antwerpi-3-0lik-skorla-maglup-etti-1050498166.html
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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.
Berisha,
Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.