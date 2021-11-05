Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/yargitay-esi-fetocu-oldugu-icin-bosanmak-isteyen-kadini-hakli-buldu-yargilama-yeniden-yapilacak-1050502017.html
Yargıtay, eşi FETÖ'cü olduğu için boşanmak isteyen kadını haklı buldu: Yargılama yeniden yapılacak
Yargıtay, eşi FETÖ'cü olduğu için boşanmak isteyen kadını haklı buldu: Yargılama yeniden yapılacak
Ankara’da yaşayan bir kadın, FETÖ’den tutuklanan eşinden boşanmak için dava açtı. Yerel mahkeme ve İstinaf Mahkemesi’nin reddettiği davada, kadını haklı bulan... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T07:50+0300
2021-11-05T07:49+0300
türkiye
yargıtay
fetö
mahkeme
dava
duruşma
istinaf mahkemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_e0412ed55ad00cfa1114e2794e9d4376.jpg
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'da yaşayan bir kadın, 22 Temmuz 2016'da eşinin FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandığını, bu nedenle evde arama yapıldığını, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek boşanma davası açtı. Açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkeme, erkeğin kusurlarının ispatlanamadığını belirterek kadının tamamen kusurlu olduğundan davanın reddine karar verdi. Kararı istinaf eden kadın, bölge adliye mahkemesinden de ret kararı aldı.Kadın Yargıtay'a gittiSabah’tan Halit Turan’ın haberine göre; eşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması sonrasında kendisinin ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirten kadın bu kez istinaf mahkemesinin kararını Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren emsal karar verdi.Hukuk Dairesi üyeleri tarafından verilen kararda kadının dava dilekçesinde eşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması nedeniyle boşanma talebinde bulunduğunu belirttiği, mahkemece bu hususun dikkate alınmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının doğru bulunmadığı kaydedildi.Hukuk Dairesi, mahkemece dosyada yapılan soruşturma neticesinde erkek hakkında ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında lehine ya da aleyhine verilmiş herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak, soruşturma ve yargılama dosyaları da birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini belirtip, eksik inceleme ile davanın reddedilmesinin doğru olmadığı kararını verdi.Yargıtay tarafından yerel ve istinaf mahkemesinin verdiği itiraz kararı bozuldu. Dava dosyası, kadının eşinin FETÖ üyeliğinden ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak yeniden görülmesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:867:650_1920x0_80_0_0_2e98de7e46ae5c2d2bde2c9602899f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, fetö, mahkeme, dava, duruşma, istinaf mahkemesi

Yargıtay, eşi FETÖ'cü olduğu için boşanmak isteyen kadını haklı buldu: Yargılama yeniden yapılacak

07:50 05.11.2021
© AAMahkeme - duruşma salonu
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
Abone ol
Ankara’da yaşayan bir kadın, FETÖ’den tutuklanan eşinden boşanmak için dava açtı. Yerel mahkeme ve İstinaf Mahkemesi’nin reddettiği davada, kadını haklı bulan Yargıtay, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'da yaşayan bir kadın, 22 Temmuz 2016'da eşinin FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandığını, bu nedenle evde arama yapıldığını, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek boşanma davası açtı. Açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkeme, erkeğin kusurlarının ispatlanamadığını belirterek kadının tamamen kusurlu olduğundan davanın reddine karar verdi. Kararı istinaf eden kadın, bölge adliye mahkemesinden de ret kararı aldı.

Kadın Yargıtay'a gitti

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre; eşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması sonrasında kendisinin ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirten kadın bu kez istinaf mahkemesinin kararını Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren emsal karar verdi.
Hukuk Dairesi üyeleri tarafından verilen kararda kadının dava dilekçesinde eşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması nedeniyle boşanma talebinde bulunduğunu belirttiği, mahkemece bu hususun dikkate alınmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının doğru bulunmadığı kaydedildi.
Hukuk Dairesi, mahkemece dosyada yapılan soruşturma neticesinde erkek hakkında ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında lehine ya da aleyhine verilmiş herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak, soruşturma ve yargılama dosyaları da birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini belirtip, eksik inceleme ile davanın reddedilmesinin doğru olmadığı kararını verdi.
Yargıtay tarafından yerel ve istinaf mahkemesinin verdiği itiraz kararı bozuldu. Dava dosyası, kadının eşinin FETÖ üyeliğinden ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak yeniden görülmesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:50Yargıtay, eşi FETÖ'cü olduğu için boşanmak isteyen kadını haklı buldu: Yargılama yeniden yapılacak
07:32Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir
06:46Fatih Terim: Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim, ancak bu kadar uğraşırsak yiyebiliriz
06:40BM: Tsunamiler 10 yılda 2 kişiden 1'ini tehdit edecek
06:31Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, NASA’ya açtığı davayı kaybetti
06:26Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü
05:34Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi
05:30Şili'de silahlı grup, ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istedi
05:23Nijer'de 69 kişinin öldüğü saldırı sonrası 48 saatlik yas ilan edildi
05:04İngiltere'de kasap sıkıntısı nedeniyle kesilmiş karkasları parçalanması için yurtdışına çıkarılıyor
04:51ABD: Rusya’yla stratejik istikrar diyalogunun gidişatından memnunuz
04:45NYT: Google, teknolojilerini Pentagon'a vermeyi planlıyor
04:37Uçuş iptal olunca yolcular havalimanını birbirine kattı
04:20Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak
03:55Meksika'dan ABD'ye yürümek isteyen 30 göçmen gözaltına alındı
03:32ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu
03:22TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
03:07İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı
02:58Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
02:40ABD, Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi