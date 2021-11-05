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Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normal hissediyorum
Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normal hissediyorum
Dün tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, kendisini normal hissettiğini ve yeni hükümetin bir an önce atanması... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:02+0300
2021-11-05T14:02+0300
2021-11-05T14:09+0300
dünya
milos zeman
çekya
hükümet
atama
yoğun bakım
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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, geçen ay rahatsızlandıktan sonra başkent Prag'daki Askeri Hastane'de alındığı yoğun bakımdan dün çıkmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen parlamento seçimlerinden sonra yeni hükümeti ataması beklenen Zeman, seçimden galip çıkan Sivil Demokrat Parti lideri Petr Fiala'yı başbakan atamakta herhangi bir sorun görmediğini ve yeni hükümetin bir an önce atanması için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.Frekvence 1 radyosuna verdiği röportaj veren Zeman, kendisini normal hissettiğini belirtti.2023 yılında dolacak olan görev süresini tamamlayabilecek durumda olduğunu dile getiren Çekya Devlet Başkanı, "1.5 yıl boyunca görevimi yerine getireceğimi ve sonra mutlu mesut emekli olacağımı düşünüyorum" dedi.Diğer yandan Korsan Parti'nin seçimlerde başarısız olması karşısında şaşkınlık yaşadığını kaydeden Zeman, bunun 'Çek medyasının ve kamuoyu araştırmalarının yalan söylediğine' örnek teşkil ettiğini ifade etti.Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.Zeman, eylül ayında yine hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göreve dönmüştü.Çekya Devlet Başkanı'nın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211009/cekyada-genel-secimleri-muhalefetin-birlikte-ittifaki-kazandi-1049676777.html
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Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normal hissediyorum
14:02 05.11.2021 (güncellendi: 14:09 05.11.2021)
Dün tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, kendisini normal hissettiğini ve yeni hükümetin bir an önce atanması için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen parlamento seçimlerinden sonra yeni hükümeti ataması beklenen Zeman, seçimden galip çıkan Sivil Demokrat Parti lideri Petr Fiala'yı başbakan atamakta herhangi bir sorun görmediğini ve yeni hükümetin bir an önce atanması için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
Frekvence 1 radyosuna verdiği röportaj veren Zeman, kendisini normal hissettiğini belirtti.
2023 yılında dolacak olan görev süresini tamamlayabilecek durumda olduğunu dile getiren Çekya Devlet Başkanı, "1.5 yıl boyunca görevimi yerine getireceğimi ve sonra mutlu mesut emekli olacağımı düşünüyorum" dedi.
Diğer yandan Korsan Parti'nin seçimlerde başarısız olması karşısında şaşkınlık yaşadığını kaydeden Zeman, bunun 'Çek medyasının ve kamuoyu araştırmalarının yalan söylediğine' örnek teşkil ettiğini ifade etti.
Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
Zeman, eylül ayında yine hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göreve dönmüştü.
Çekya Devlet Başkanı'nın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.