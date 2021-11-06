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https://tr.sputniknews.com/20211106/biden-obama-ve-bush-colin-powellin-cenaze-torenine-katildi-1050532407.html
Biden, Obama ve Bush, Colin Powell'ın cenaze törenine katıldı
Biden, Obama ve Bush, Colin Powell'ın cenaze törenine katıldı
ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim'de yaşamını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için düzenlenen cenaze törenine katıldı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T01:16+0300
2021-11-06T01:16+0300
dünya
abd
barack obama
joe biden
colin powell
george bush
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Biden, Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen törene eşi Jill Biden ile geldi.Törende konuşma yapmayan Biden, Powell'ın eşi Alma Powell'a taziyelerini iletti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin davet edildiği törene, Biden'ın yanı sıra ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve George W. Bush ile eşleri, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Dışişleri Bakanı Jake Sullivan, çok sayıda siyasetçi ve diplomat katıldı.Colin Powell kimdir?ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.1989'da dönemin ABD Başkanı George Bush tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Powell, bu görevinde Panama'nın işgali, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarının yanı sıra Körfez Savaşı'nın planlanmasında öncü rol oynadı.George W. Bush döneminde 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin eden Powell'ın dört yıllık görev süresinin çoğunluğu 11 Eylül saldırılarının sonrasını kapsadı.BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.26 Ocak 2005'e kadar Dışişleri Bakanlığı yapan Powell, Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.
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abd, barack obama, joe biden, colin powell, george bush

Biden, Obama ve Bush, Colin Powell'ın cenaze törenine katıldı

01:16 06.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama ve George Bush 18 Ekim'de yaşamını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama ve George Bush 18 Ekim'de yaşamını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için düzenlenen cenaze törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim'de yaşamını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Biden, Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen törene eşi Jill Biden ile geldi.
Törende konuşma yapmayan Biden, Powell'ın eşi Alma Powell'a taziyelerini iletti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin davet edildiği törene, Biden'ın yanı sıra ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve George W. Bush ile eşleri, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Dışişleri Bakanı Jake Sullivan, çok sayıda siyasetçi ve diplomat katıldı.

Colin Powell kimdir?

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.
Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.
1989'da dönemin ABD Başkanı George Bush tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Powell, bu görevinde Panama'nın işgali, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarının yanı sıra Körfez Savaşı'nın planlanmasında öncü rol oynadı.
George W. Bush döneminde 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin eden Powell'ın dört yıllık görev süresinin çoğunluğu 11 Eylül saldırılarının sonrasını kapsadı.

BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı

2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.
Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.
26 Ocak 2005'e kadar Dışişleri Bakanlığı yapan Powell, Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.
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