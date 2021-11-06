https://tr.sputniknews.com/20211106/bilim-kurulu-uyesi-prof-senerden-koronavirus-hastalarina-gorme-kaybi-uyarisi-1050540760.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener'den koronavirüs hastalarına görme kaybı uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener'den koronavirüs hastalarına görme kaybı uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü, yaptıkları araştırmada görme... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T14:05+0300

2021-11-06T14:05+0300

2021-11-06T14:03+0300

koronavirüs

uyarı

görme engelli

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

alper şener

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hamdiye Değer, ateş ve solunum güçlüğü yaşaması üzerine 2 hafta önce yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğünün artması nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Değer, bir süre sonra doktorlara sağ gözünde görme kaybı olduğunu söyledi.Yapılan tetkiklerde kadının sağ gözündeki görme yetisinin yüzde 50 azaldığını belirleyen doktorlar, göz sinirleri üzerindeki baskıyı azaltıcı ilaç uygulamaya başladı.Değer'i tedavi eden ekipte bulunan Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Kovid-19 enfeksiyonunun her geçen gün yeni bulgularının ortaya çıktığını ifade etti.Aşılanmayan ya da eksik aşılanan grupta salgının yeni belirtilerinin saptandığını anlatan Şener, şunları kaydetti:"Salgının başında, Kovid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kovid-19 aşıları kişileri sadece virüsten değil, hastalık sonrası oluşabilecek semptomlardan da koruyor."Şener, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kovid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük. Klinik olarak baktığımızda hastalar, Kovid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi. Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Sorunun virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor."

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uyarı, görme engelli, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, alper şener