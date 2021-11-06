https://tr.sputniknews.com/20211106/bm-guvenlik-konseyinden-etiyopyada-taraflara-ateskes-cagrisi-1050531157.html

BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmalar üzerine taraflara ateşkes çağrısında bulundu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T00:37+0300

2021-11-06T00:37+0300

2021-11-06T00:37+0300

dünya

bm

etiyopya

ateşkes

tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103297/99/1032979939_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_153c7072634ea6904c5d250f42a1dbfa.jpg

BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu bildirdi.Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkatin çekildiği açıklamada, taraflara çatışmaları körükleyen nefret söyleminden kaçınmaları çağrısı yapıldı.Çatışmalara son verme, krize çözüm, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkes çağrısında da bulunan BMGK, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı göstermelerini ve insani erişime izin vermesini istedi.Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211102/etiyopya-yonetimi-ulkede-ohal-ilan-etti-1050417110.html

etiyopya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bm, etiyopya, ateşkes, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)