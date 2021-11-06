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BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı
BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmalar üzerine taraflara ateşkes çağrısında bulundu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T00:37+0300
2021-11-06T00:37+0300
dünya
bm
etiyopya
ateşkes
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
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BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu bildirdi.Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkatin çekildiği açıklamada, taraflara çatışmaları körükleyen nefret söyleminden kaçınmaları çağrısı yapıldı.Çatışmalara son verme, krize çözüm, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkes çağrısında da bulunan BMGK, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı göstermelerini ve insani erişime izin vermesini istedi.Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211102/etiyopya-yonetimi-ulkede-ohal-ilan-etti-1050417110.html
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bm, etiyopya, ateşkes, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

00:37 06.11.2021
© AA / Atılgan ÖzdilBMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü
BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA / Atılgan Özdil
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmalar üzerine taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkatin çekildiği açıklamada, taraflara çatışmaları körükleyen nefret söyleminden kaçınmaları çağrısı yapıldı.
Çatışmalara son verme, krize çözüm, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkes çağrısında da bulunan BMGK, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı göstermelerini ve insani erişime izin vermesini istedi.
Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.
Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.
Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray ile tarihi husumeti bulunan komşu bölge Amhara'dan milisleri de Tigray'ın üzerine gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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