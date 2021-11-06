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KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ortak tatbikat için Kazan'da toplandı
KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ortak tatbikat için Kazan'da toplandı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin ordu birliklerinin, ortak askeri tatbikat için Tataristan’ın başkenti Kazan'a geldiği açıklandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T18:48+0300
2021-11-06T18:48+0300
savunma
rusya
kazan
tatbikat
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya İç Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, "KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ‘Sarılmaz Kardeşlik’ ortak askeri tatbikat için Kazan kentine geldi" ifadelerine yer verildi.Belaruslu askerlerin tatbikata BTR-82 ve Tigr zırhlı araçları ile MAZ askeri araç ve diğer teçhizat getirdiği kaydedilen açıklamada, "Diğer askeri birlikler geçici olarak Rus askeri teçhizatı kullanacak" denildi.Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ordu birliklerinin katılacağı ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021’ tatbikatı, 8-12 Kasım günlerinde Kazan Tank Harp Okulu’nun poligonunda yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211104/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devleti-kararnamesini-imzaladi-1050492206.html
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rusya, kazan, tatbikat, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ortak tatbikat için Kazan'da toplandı

18:48 06.11.2021
© Sputnik / Павел БедняковKGAÖ tatbikatı
KGAÖ tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin ordu birliklerinin, ortak askeri tatbikat için Tataristan’ın başkenti Kazan'a geldiği açıklandı.
Rusya İç Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, "KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ‘Sarılmaz Kardeşlik’ ortak askeri tatbikat için Kazan kentine geldi" ifadelerine yer verildi.
Belaruslu askerlerin tatbikata BTR-82 ve Tigr zırhlı araçları ile MAZ askeri araç ve diğer teçhizat getirdiği kaydedilen açıklamada, "Diğer askeri birlikler geçici olarak Rus askeri teçhizatı kullanacak" denildi.
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ordu birliklerinin katılacağı ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021’ tatbikatı, 8-12 Kasım günlerinde Kazan Tank Harp Okulu’nun poligonunda yapılacak.
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