https://tr.sputniknews.com/20211106/kgao-ulkelerinin-ordu-birlikleri-ortak-tatbikat-icin-kazanda-toplandi-1050545451.html

KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ortak tatbikat için Kazan'da toplandı

KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ortak tatbikat için Kazan'da toplandı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin ordu birliklerinin, ortak askeri tatbikat için Tataristan’ın başkenti Kazan'a geldiği açıklandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T18:48+0300

2021-11-06T18:48+0300

2021-11-06T18:48+0300

savunma

rusya

kazan

tatbikat

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya İç Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, "KGAÖ ülkelerinin ordu birlikleri, ‘Sarılmaz Kardeşlik’ ortak askeri tatbikat için Kazan kentine geldi" ifadelerine yer verildi.Belaruslu askerlerin tatbikata BTR-82 ve Tigr zırhlı araçları ile MAZ askeri araç ve diğer teçhizat getirdiği kaydedilen açıklamada, "Diğer askeri birlikler geçici olarak Rus askeri teçhizatı kullanacak" denildi.Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ordu birliklerinin katılacağı ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021’ tatbikatı, 8-12 Kasım günlerinde Kazan Tank Harp Okulu’nun poligonunda yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211104/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devleti-kararnamesini-imzaladi-1050492206.html

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rusya, kazan, tatbikat, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)