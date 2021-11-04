https://tr.sputniknews.com/20211104/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devleti-kararnamesini-imzaladi-1050492206.html

Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Kararnamesi’ni imzaladı

Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Kararnamesi’ni imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün video konferans yoluyla düzenlenen Birlik Devlet Yüksek Devlet Konseyi... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T20:38+0300

2021-11-04T20:38+0300

2021-11-04T20:46+0300

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Rus lider, açılış konuşmasında, iki ülke arasında başta ekonomi ve askeri alanlar olmak üzere işbirliğinin derinleştirilmesi için bir dizi belgenin imzalanması gerektiğini söyledi.Putin, “Bugün, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısı gerçekten büyük öneme sahip. Rusya-Belarus bütünleşmesini ekonomi, siyaset ve askeri alanlarında daha da geliştirilmeyi ve derinleştirilmeyi amaçlayan bir dizi belgeyi imzalamalıyız” şeklinde konuştu.İki ülke ekonomisinin iç içe geçmiş durumda olduğunu kaydeden Putin, “Koronavirüs pandemisi koşullarında bile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği olumlu hareketlilik sergiliyor” ifadesini kullandı.Rusya ve Belarus arasındaki ticaretin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 36 oranında büyüdüğünü anımsatan Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin de aktif olarak gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Rusya, Belarus’un en büyük iş partneri. Belarus’un dış ticaret hacminin neredeyse yarısı Rusya’ya tekabül ediyor. Rusya ayrıca Belarus ekonomisine yapılan doğrudan yatırım hacmine göre de lider konumunda, yatırım 4 milyar dolar civarında. Diğer yandan Belarus, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu içinde en büyük ticari partneri” dedi.Birlik Devlet, önceliklerimiz içinde öncelik’Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da iki ülkenin önümüzdeki 2 yıl için bütünleşme planlarından bahsetti.Lukaşenko, “Belarus ve Rusya ortak ekonomik alanı yeniden başlatıyor. Bütünleşmenin gelişimi için önümüzdeki 2 yıl içinde bir dizi kavramsal kararlar alma niyetindeyiz” diye anlattı.Belarus lideri, “Bizim için Birlik Devleti önceliklerimiz içinde öncelik” diye kaydetti.‘Ortak göç alanı olmadan ekonomik bütünleşme mümkün değil’“Ortak göç ve vize alanının oluşturulması konusunda ilerleme olmadan tam ekonomik bütünleşme mümkün değil” diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşgücü hareketliliğini tam olarak sağlamak, vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü garanti altına almak ve bu alandaki tüm güvenlik risklerini dikkate almak önemli. Hükümetlerimizin hazırladığı Birlik Devleti Göç Politikası Konsepti’nin amacı tam olarak bu. Bu alanda da büyük çalışma yapıldı.”Belarus ve Rusya’nın diğer ülkelerle sınırındaki istikrar ve güvenlik ortamının oluşturulması görevinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Putin, “Bağımsız ülkelerimizin iç işlerine müdahale yönündeki her türlü girişime birlikte direnme niyetindeyiz. Bu anlamda Rusya elbette Belarus halkına yardım sağlamaya devam edecek, bunda kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.28 birlik programı onaylandıRusya ve Belarus liderleri, Birlik Devlet Bütünleşme Kararnamesi’ni imzaladı. Bu kararnameyle, geçen eylül ayında kabul edilen 28 birlik programı ile Birlik Devleti Anlaşması’nın 2021-2023 dönemi için temel uygulama alanları onaylanmış oldu.Putin, “Bütünleşme Kararnamesi’nin imzalanması ileriye doğru atılan bir adım, her iki ülkenin yararına ve ülkeler içindeki siyasi durumla hiçbir ilgisi yok” dedi.İki lider ayrıca Birlik Devleti’nin Göç Politika Konsepti’ni kabul etti ve Askeri Doktrin’i imzaladı. Lukaşenko, iki ülkenin şimdiden güvenlik bir kalkan rolünü oynayan bölgesel askeri birliği güçlendirme niyetinde olduğunu kaydetti.Birlik Devleti programları, para sistemlerinin bütünleşmesini, dolaylı vergilerin toplanmasına ilişkin genel ilkeleri, emeklilik ve sosyal güvenlik konularına tek tip yaklaşımları, terörle mücadeleyi, devlet ihalelerine ve devlet alımlarına karşılıklı erişimi öngörüyor. Bunun yanında iki ülkenin makroekonomik politikası da ortak olacak, ülkeler ödeme sistemlerini bütünleştirecek, para politikasını uyumlu hale getirecek ve ortak petrol ve doğalgaz piyasasını oluşturacak.‘Çalışmalara devam edeceğiz’Birlik Devleti’nin, bütünleşmeye yönelik işbirliğini niteliksel olarak güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Rus lider, bunun nihayetinde iki ülkenin vatandaşlarının yaşam standardını ve refahını artıracağını belirterek, “Birlik Devleti’nin yaratıcı potansiyelinin tam olarak kendini göstermesi için yeni içerikle doldurmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz” ifadesini kullandı.‘Eski Sovyet ülkeleri bütünleşme imkanını sonuna kadar kullanmıyor’Putin, “Maalesef, eski Sovyet ülkeleri birçok alanda geride kalıyor. Sovyetler Birliği döneminden bize miras kalan imkanları, somut üstünlükleri tam olarak kullanmıyoruz. Ortak altyapıyı, ortak enerji sistemini, birleştirici rol oynayan ve birbirimizle kolayca iletişim kurmamızı sağlayan Rus dilini kastediyorum. Ancak Birlik Devleti olarak elbette diğer oluşumlara göre çok daha büyük ilerleme kaydettik” dedi.‘Kırımlılar yalnız olmadığını bilmeli’Toplantı sonunda Rusya halkını bugün kutlanan Ulusal Birlik Günü vesilesiyle tebrik eden Lukaşenko, halihazırda Sivastopol şehrinde bulunan Rus mevkidaşından, “Belarusluların Kırımlılara olan sıcak selamını iletmesini” istedi. Kırımlılara, bu zor dönemde sağlık ve cesaret dileyen Belarus lideri, “Onlar yalnız olmadığını bilmeli. Hepimiz yanınızdayız ve bu zor dönemde birbirimize dayanak olup yardım edeceğiz” diye konuştu.Ukrayna’nın, hava sahasını Belarus için kapattığını anımsatan Lukaşenko, “Hiçbir şekilde Ukrayna üzerinden Kırım’a gidemiyoruz. Vladimir Vladimiroviç (Putin), beni Kırım’a götüreceği, yenilikleri göstereceği, nelerin yapıldığını göstereceği, yeni köprü üzerinden Kırım’a götüreceği sözünü vermişti. Ama bugün tek başına gitti, beni yanında almadı” şikayetinde bulundu.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, sivastopol, kırım, birlik devleti anlaşması