https://tr.sputniknews.com/20211106/taliban-oldurulen-4-kadin-aktivistin-cinayet-suphelilerini-gozaltina-aldi-1050545586.html
Taliban, öldürülen 4 kadın aktivistin cinayet şüphelilerini gözaltına aldı
Taliban, öldürülen 4 kadın aktivistin cinayet şüphelilerini gözaltına aldı
Taliban, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde 4 kadın aktivistin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisini yakaladığını duyurdu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T19:02+0300
2021-11-06T19:02+0300
2021-11-06T19:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
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şüpheli
aktivist
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Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da iç kriz sürüyor.Yerel 1TV kanalının aktardığına göre, Taliban'ın geçici hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentinde öldürülen 4 kadın aktivistin 2 cinayet şüphelisinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bilgisini verdi.Daha önce Mezar-ı Şerif'te kadın hakları konusunda faaliyet yürüten 4 kadın aktivistin kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211026/afgan-kadinlar-uluslararasi-topluma-seslendi-dunya-neden-sessizce-olmemizi-izliyor-1050190561.html
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afganistan, taliban, kadın, cinayet, şüpheli, aktivist
Taliban, öldürülen 4 kadın aktivistin cinayet şüphelilerini gözaltına aldı
Taliban, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde 4 kadın aktivistin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisini yakaladığını duyurdu.
Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da iç kriz sürüyor.
Yerel 1TV kanalının aktardığına göre, Taliban'ın geçici hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentinde öldürülen 4 kadın aktivistin 2 cinayet şüphelisinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bilgisini verdi.
Daha önce Mezar-ı Şerif'te kadın hakları konusunda faaliyet yürüten 4 kadın aktivistin kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirilmişti.