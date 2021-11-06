https://tr.sputniknews.com/20211106/unlu-yonetmen-harry-potterin-devam-filmi-icin-yesil-isik-yakti-1050531284.html
Ünlü yönetmen, Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı
Ünlü yönetmen, Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı
Fenomen seri Harry Potter'ın ilk iki filminde yönetmen koltuğunda oturan, üçüncü filminin de yapımında bulunan Chris Columbus, serinin tiyatroya uyarlanan... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T00:47+0300
2021-11-06T00:47+0300
2021-11-06T00:47+0300
yaşam
sinema
hollywood
harry potter
oyun
film
devam filmi
beyazperde
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Help, Müzede Bir Gece, Pixels gibi filmlerle de tanınan Chris Columbus, Harry Potter serisinin sinema dünyasında sevilmesinde önemli rol oynuyor. Columbus, serinin ilk üç filminin yapımında bulundu.Ünlü yönetmen, serinin tamamından seneler sonra yazılan Lanetli Çocuk’un beyaz perdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlattı.Sözcü’de yer alan habere göre Columbus, ayrıca Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıran Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yaşlarının tam da hikayede geçtiği gibi olmasından dolayı oldukça heyecanlı:“Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim.”Ölüm Yadigarları – Bölüm 2’de makyaj ekibi üç oyuncuyu yaşlandırmaya çalışmış ancak hayranlar tarafından bu, alay konusu olmuştu.İki bölümden oluşan Lanetli Çocuk Oyunu ise, 2018 ödüllerinde En İyi Oyun da dahil olmak üzere altı Tony kazandı. Aynı zamanda, bir oyunun tüm zamanların en yüksek haftalık bilet satış rekorunu da kırdı.Gösteri, bu ay tek parça prodüksiyonla Broadway’e geri dönüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/asilanamayan-tiktok-kullanicilarindan-harry-potter-gondermesi-bize-safkan-deyin-1048972515.html
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sinema, hollywood, harry potter, oyun, film, devam filmi, beyazperde
Ünlü yönetmen, Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı
Fenomen seri Harry Potter'ın ilk iki filminde yönetmen koltuğunda oturan, üçüncü filminin de yapımında bulunan Chris Columbus, serinin tiyatroya uyarlanan hikayesi Lanetli Çocuk'u beyaz perdeye aktarmak istediğini söyledi.
Help, Müzede Bir Gece, Pixels gibi filmlerle de tanınan Chris Columbus, Harry Potter serisinin sinema dünyasında sevilmesinde önemli rol oynuyor. Columbus, serinin ilk üç filminin yapımında bulundu.
Ünlü yönetmen, serinin tamamından seneler sonra yazılan Lanetli Çocuk’un beyaz perdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlattı.
Sözcü’de yer alan habere göre Columbus, ayrıca Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıran Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yaşlarının tam da hikayede geçtiği gibi olmasından dolayı oldukça heyecanlı:
“Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim.”
Ölüm Yadigarları – Bölüm 2’de makyaj ekibi üç oyuncuyu yaşlandırmaya çalışmış ancak hayranlar tarafından bu, alay konusu olmuştu.
İki bölümden oluşan Lanetli Çocuk Oyunu ise, 2018 ödüllerinde En İyi Oyun da dahil olmak üzere altı Tony kazandı. Aynı zamanda, bir oyunun tüm zamanların en yüksek haftalık bilet satış rekorunu da kırdı.
Gösteri, bu ay tek parça prodüksiyonla Broadway’e geri dönüyor.