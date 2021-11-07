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AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak bir rakam olacak
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak bir rakam olacak
Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Pazar Siyaseti' programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:39+0300
2021-11-07T16:46+0300
politika
ak parti
seçim
cahit özkan
asgari ücret
2023
akp
ekonomi
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Pınar Işık Ardor’un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu. Cahit Özkan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.'Eski düzene dönersek milletimize zarar vermiş oluruz'EYT'liler hakkında değerlendirmeler yapan Özkan, "'Emeklilik maaşıyla geçinilmesi mümkün değil' bu tarz cümleler duyuyoruz. Biz de bunları duyuyorsak, Almanya nasıl bir emeklilik sistemi uyguluyorsa onu yapmamız lazım. Emeklilik sistemimiz Türk tipi olacak, refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarabilen başka bir ülke yok. EYT'liler bizim milletimizin meselesidir. 90'ların popülist düzenlemesine dönüp, yine gençlerimizin verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesinin hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Fakat 'önceden çalışma hayatına girmiş, staj yapmış ama sigortalılığa dahil edilmemiş' gibi konularda değerlendirme ve çalışma yapılabilir. Eski düzene dönersek milletimize zarar veririz" dedi.2023 seçimine dair değerlendirmeler2023 seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Cahit Özkan, "2023 seçimi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaştığı seçim olacak" sözlerini kaydetti.
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ak parti, seçim, cahit özkan, asgari ücret, 2023, akp, ekonomi

AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak bir rakam olacak

16:39 07.11.2021 (güncellendi: 16:46 07.11.2021)
© AACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Pazar Siyaseti' programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Pınar Işık Ardor’un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu. Cahit Özkan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

'Eski düzene dönersek milletimize zarar vermiş oluruz'

EYT'liler hakkında değerlendirmeler yapan Özkan, "'Emeklilik maaşıyla geçinilmesi mümkün değil' bu tarz cümleler duyuyoruz. Biz de bunları duyuyorsak, Almanya nasıl bir emeklilik sistemi uyguluyorsa onu yapmamız lazım. Emeklilik sistemimiz Türk tipi olacak, refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarabilen başka bir ülke yok. EYT'liler bizim milletimizin meselesidir. 90'ların popülist düzenlemesine dönüp, yine gençlerimizin verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesinin hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Fakat 'önceden çalışma hayatına girmiş, staj yapmış ama sigortalılığa dahil edilmemiş' gibi konularda değerlendirme ve çalışma yapılabilir. Eski düzene dönersek milletimize zarar veririz" dedi.

2023 seçimine dair değerlendirmeler

2023 seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Cahit Özkan, "2023 seçimi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaştığı seçim olacak" sözlerini kaydetti.
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