https://tr.sputniknews.com/20211107/ankarada-borc--alacak-anlasmazliginda-2-olu-1-yarali-1050554619.html

Ankara'da borç- alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da borç- alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat'ın polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T10:33+0300

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türkiye

ankara

ölüm

tartışma

kavga

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borç

alacak

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Saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kombici dükkanı işleten Sinan Bayat, iddiaya göre bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Sinan Bayat, üzerindeki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Acar, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken Çakmak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu tespit ederek, adrese operasyon gerçekleştirdi. Kombici dükkanında şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Sinan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211107/guvercinleri-calamayinca-kumesi-atese-verdi-50-guvercin-oldu-1050550466.html

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ankara, ölüm, tartışma, kavga, kombi, borç, alacak