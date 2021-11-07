https://tr.sputniknews.com/20211107/brezilyada-bir-bebek-12-santimetre-kuyrukla-dogdu-uzerine-bilimsel-makale-yazildi-1050560026.html

Brezilya’da bir bebek 12 santimetre kuyrukla doğdu: Üzerine bilimsel makale yazıldı

Brezilya’da bir bebek 12 santimetre kuyrukla doğdu: Üzerine bilimsel makale yazıldı

Brezilya'daki Fortaleza kentinde dünyaya gelen bir çocuğun erken doğumla hayata gözlerini açtığını açıklayan bilim insanları bebeğin 12 santimetrelik bir... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:52+0300

2021-11-07T14:52+0300

2021-11-07T14:52+0300

yaşam

brezilya

bebek

makale

kuyruk

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Sözcü’nün aktardığına göre, Brezilya’daki Albert Sabin Çocuk Hastanesi’nde bu yıl dünyaya gelen bir çocuk bilim dünyasında şaşkınlık ve heyecan yarattı.İsmi açıklanmayan küçük çocuğun erken doğumla hayata gözlerini açtığını açıklayan bilim insanları bebeğin 12 santimetrelik bir kuyruğu olduğunu fark etti.Dünya üzerinde sadece 39 insanda bu durumun görüldüğünü açıklayan uzmanlar bu çocuğun ise 40’ıncı vaka olduğunu açıkladı. Kuyruğun ucunda bir et parçası olduğunu da aktaran bilim insanları yaşananları Journal of Pediatric Surgery Case Reports isimli tıp dergisinde yayınladı.Bu nadir görülen anomaliyi inceleyen bilim insanları, kuyrukla dünyaya gelen ilk vakanın 19’uncu yüzyılda görüldüğünü aktardı. Normalde anne karnındaki her bebekte kuyruk gelişimi gözlendiğini fakat zaman içinde bunun beden içinde kaldığını aktaran bilim insanları kuyruğun ucundaki et parçasının yağ ve embriyonik dokular olduğu söylerken kuyrukta da kemik olmadığını sadece doku olduğunu duyurdu.Bilim insanları yapılan incelemeler sonucunda kuyruğun çocuğun sinir sistemine bağlı olmadığını açıklarken incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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brezilya, bebek, makale, kuyruk