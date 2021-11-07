https://tr.sputniknews.com/20211107/kerem-ozmen-dunya-erkekler-boks-sampiyonasinda-gumus-madalya-aldi-1050550639.html

Kerem Özmen, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Kerem Özmen, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63.5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen Türk sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T00:53+0300

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spor

sırbistan

boksör

gümüş madalya

dünya erkekler boks şampiyonası

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada final için ringe çıkan Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile karşılaştı.Rakibine puanla yenilen 19 yaşındaki Türk boksör, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen’i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sırbistan’da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası’nda 63.5 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. 19 yaşındaki Milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda kendisine başarılar diliyorum."

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sırbistan, boksör, gümüş madalya, dünya erkekler boks şampiyonası