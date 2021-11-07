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https://tr.sputniknews.com/20211107/zaharova-rusya-ve-abd-tum-gorus-ayriliklarina-ragmen-stratejik-istikrar-gorusmelerini-surduruyor-1050556470.html
Zaharova: Rusya ve ABD, tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrar görüşmelerini sürdürüyor
Zaharova: Rusya ve ABD, tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrar görüşmelerini sürdürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ve Washington'un tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrarla ilgili diyaloğa devam ettiğini... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T12:18+0300
2021-11-07T12:18+0300
dünya
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
istikrar
açıklama
rus dışişleri
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'Solovyev Live' adı YouTube kanalının konuğu olan Zaharova, "Bir dizi görüşme yapıldı. 28 Temmuz'da ve 30 Eylül'de. Dışişleri bakanlıklarının heyetleri karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi. Büyük görüş ayrılıkları var ancak yine de bu diyaloğun geliştirileceği iki tematik çalışma grubu kurulması gerektiğine dair bir anlayış mevcut. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar stratejik istikrar toplantıları devam etmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.İlki 28 Temmuz'da yapılan toplantıların ikinci turu, 30 Eylül'de Cenevre'deki Rusya BM Misyonu'nda gerçekleştirilmişti.İkinci görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki ülke temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatarak, "Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya’yla stratejik istikrar diyaloğunun gidişatından memnun olduklarını ve benzer sürecin Çin’le de başlatılabileceğini umduklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-disisleri-abd-ile-siber-guvenlik-konulu-muzakerelerde-yavas-ilerleme-kaydettik-1049408386.html
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, istikrar, açıklama, rus dışişleri

Zaharova: Rusya ve ABD, tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrar görüşmelerini sürdürüyor

12:18 07.11.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ve Washington'un tüm görüş ayrılıklarına rağmen stratejik istikrarla ilgili diyaloğa devam ettiğini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
'Solovyev Live' adı YouTube kanalının konuğu olan Zaharova, "Bir dizi görüşme yapıldı. 28 Temmuz'da ve 30 Eylül'de. Dışişleri bakanlıklarının heyetleri karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi. Büyük görüş ayrılıkları var ancak yine de bu diyaloğun geliştirileceği iki tematik çalışma grubu kurulması gerektiğine dair bir anlayış mevcut. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar stratejik istikrar toplantıları devam etmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

İlki 28 Temmuz'da yapılan toplantıların ikinci turu, 30 Eylül'de Cenevre'deki Rusya BM Misyonu'nda gerçekleştirilmişti.

İkinci görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki ülke temsilcilerinin Cenevre'deki stratejik istikrar konulu müzakereler sırasında iki uzman grup oluşturmaya karar verdiklerini anlatarak, "Uzmanlık gerektiren konularla ilgilenecek iki çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Başlangıçta, bu aşamada yürütülen çalışmanın içeriğini oluşturan sinyal paylaşımına devam etmeliyiz. Bu çalışma süreci içinde de yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya’yla stratejik istikrar diyaloğunun gidişatından memnun olduklarını ve benzer sürecin Çin’le de başlatılabileceğini umduklarını belirtmişti.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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