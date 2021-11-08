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16 yaşındaki kız kaçırıldı: TikTok'ta gördüğü yardım işaretini yaparak kurtuldu
16 yaşındaki kız kaçırıldı: TikTok'ta gördüğü yardım işaretini yaparak kurtuldu
ABD'de 61 yaşındaki şüpheli tarafından kaçırılan 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü ‘Bana yardım edin’ şeklindeki el işareti sayesinde kurtuldu... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:04+0300
2021-11-08T13:06+0300
polis
dünya
abd
yardım
tiktok
kız kaçırma
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırılmak istendi. Ancak kız çocuğu, kaçırıldığı sırada daha önce TikTok'tan gördüğü bir hareketi yaptı ve bu sayede kurtarıldı. Uzmanlar, baş parmağın ‘Tehlikedeyim’ anlamında avuç içine geçirilmesi yoluyla yapılan hareketlerin çocuklara öğretilmesini istiyor.Polis, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunarak araçtaki bir kadın yolcunun sosyal medya platformu 'TikTok'ta ev içi şiddeti temsil eden bir el hareketi yaptığını belirtti. Motosiklet sürücüsü, aracın bir erkek tarafından kullanıldığını ve genç kızın endişeli göründüğünü, aracın camından 'Yardıma ihtiyacım var' hareketini yaptığını vurguladı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirdiğini açıkladı.Trafiği durdurarak adamı yakaladılarPolis, motosiklet sürücüsüyle sürekli konuştuklarını ve en uygun bölgede trafiği durdurarak şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Genç kız için 2 Kasım günü Kuzey Karolina, Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.İşaretin anlamı nedir?Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelir.
https://tr.sputniknews.com/20210913/baba-ve-oglunu-kacirdi-fidye-aldi-polisin-operasyonuyla-sucustu-yakalandi-1048855180.html
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polis, abd, yardım, tiktok, kız kaçırma

16 yaşındaki kız kaçırıldı: TikTok'ta gördüğü yardım işaretini yaparak kurtuldu

13:04 08.11.2021 (güncellendi: 13:06 08.11.2021)
© REUTERS / STEPHEN MATURENABD-polis
ABD-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / STEPHEN MATUREN
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ABD'de 61 yaşındaki şüpheli tarafından kaçırılan 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü ‘Bana yardım edin’ şeklindeki el işareti sayesinde kurtuldu. Uzmanlar, "Bu hareketi herkes çocuğuna öğretmeli" uyarısında bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırılmak istendi. Ancak kız çocuğu, kaçırıldığı sırada daha önce TikTok'tan gördüğü bir hareketi yaptı ve bu sayede kurtarıldı. Uzmanlar, baş parmağın ‘Tehlikedeyim’ anlamında avuç içine geçirilmesi yoluyla yapılan hareketlerin çocuklara öğretilmesini istiyor.
Polis, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunarak araçtaki bir kadın yolcunun sosyal medya platformu 'TikTok'ta ev içi şiddeti temsil eden bir el hareketi yaptığını belirtti. Motosiklet sürücüsü, aracın bir erkek tarafından kullanıldığını ve genç kızın endişeli göründüğünü, aracın camından 'Yardıma ihtiyacım var' hareketini yaptığını vurguladı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirdiğini açıkladı.

Trafiği durdurarak adamı yakaladılar

Polis, motosiklet sürücüsüyle sürekli konuştuklarını ve en uygun bölgede trafiği durdurarak şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Genç kız için 2 Kasım günü Kuzey Karolina, Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İşaretin anlamı nedir?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelir.
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