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https://tr.sputniknews.com/20211108/antalyanin-kepez-ilcesinde-gokyuzunden-ne-oldugu-bilinmeyen-bir-cisim-dustu-1050602708.html
Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü
Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü
Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü. Cismi düşerken gören vatandaşlar tedirgin oldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:28+0300
2021-11-08T23:29+0300
türkiye
antalya
cisim
kepez
gökyüzü
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Antalya’nın Kepez ilçesinde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim düştü.İHA'nın haberine göre cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.
türkiye
antalya
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antalya, cisim, kepez, gökyüzü

Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü

23:28 08.11.2021 (güncellendi: 23:29 08.11.2021)
© İHAAntalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim'
Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü. Cismi düşerken gören vatandaşlar tedirgin oldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim düştü.
İHA'nın haberine göre cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.
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