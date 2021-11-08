https://tr.sputniknews.com/20211108/antalyanin-kepez-ilcesinde-gokyuzunden-ne-oldugu-bilinmeyen-bir-cisim-dustu-1050602708.html

Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü. Cismi düşerken gören vatandaşlar tedirgin oldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T23:28+0300

2021-11-08T23:28+0300

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türkiye

antalya

cisim

kepez

gökyüzü

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Antalya’nın Kepez ilçesinde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim düştü.İHA'nın haberine göre cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.

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antalya, cisim, kepez, gökyüzü