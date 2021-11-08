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https://tr.sputniknews.com/20211108/futbolcuyuz-diyerek-dolandirdilar-hesaplarindaki-paranin-transfer-ucreti-oldugunu-soylediler-1050589176.html
'Futbolcuyuz' diyerek dolandırdılar, hesaplarındaki paranın transfer ücreti olduğunu söylediler
'Futbolcuyuz' diyerek dolandırdılar, hesaplarındaki paranın transfer ücreti olduğunu söylediler
Adana polisinin yakaladığı uluslararası dolandırıcılık şebekesinden 4 siyahinin kendilerini futbolcu olarak tanıttığı ve yatan paraların da transfer ücreti... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:09+0300
2021-11-08T15:10+0300
adana
türkiye
futbol
e-posta
dolandırıcılık
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Sri Lanka menşeili bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam Limanı’ndaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı.Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı.Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi.Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe (27) ile Ahmet K. (27) ve Rumeysa A.'dan (25) oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.Kurumsal e-posta adreslerini taklit ediyorlar5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçip kendilerini futbolcu olarak gösterip 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 2 Kasım günü Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı kişilere Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söylediği ortaya çıktı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa, Joshua Moses Obaje ile sevgilisi Rumeysa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/dolandiricilar-adini-kullanarak-kargosunu-almayanlari-tehdit-etti-ismimi-degistirecegim-1050401628.html
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adana, futbol, e-posta, dolandırıcılık

'Futbolcuyuz' diyerek dolandırdılar, hesaplarındaki paranın transfer ücreti olduğunu söylediler

15:09 08.11.2021 (güncellendi: 15:10 08.11.2021)
© İHAAdana, Nijeryalı dolandırıcılar
Adana, Nijeryalı dolandırıcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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Adana polisinin yakaladığı uluslararası dolandırıcılık şebekesinden 4 siyahinin kendilerini futbolcu olarak tanıttığı ve yatan paraların da transfer ücreti olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Sri Lanka menşeili bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam Limanı’ndaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı.
Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı.
Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi.
Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe (27) ile Ahmet K. (27) ve Rumeysa A.'dan (25) oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Kurumsal e-posta adreslerini taklit ediyorlar

5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.
Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçip kendilerini futbolcu olarak gösterip 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 2 Kasım günü Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı kişilere Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söylediği ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa, Joshua Moses Obaje ile sevgilisi Rumeysa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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