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https://tr.sputniknews.com/20211108/gurcistanda-aclik-grevini-surduren-tutuklu-saakasvili-hastaneye-kaldirildi-1050595955.html
Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı
Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki tutuklu bulunduğu 12. hapishanede 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:12+0300
2021-11-08T19:26+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
açlık grevi
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Gürcistan Özel Ceza İnfaz Kurumu, açlık grevine başlayan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Gldani cezaevi hastanesine nakledildiğini bildirdi.Özel Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Sağlığının kötüye gitmesinin önlenmesi ve sağlığıyla ilgili tehlikenin artması nedeniyle tutuklu Mihail Saakaşvili, 12 nolu ceza infaz kurumundan 18 nolu sanık ve hükümlüler için sağlık kurumuna nakledildi. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dendi.Doktor heyeti, Saakaşvili'nin hastaneye kaldırılması gerektiğini belirtmiş, daha sonra hükümlünün Rustavi cezaevinden helikopterle alındığı basına yansımıştı.Saakaşvili'nin annesi Giyuli Alasaniya, cezaevindeki oğlunun tedavi için Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yardım istemişti. Saakaşvili'nin avukatları da, müvekkillerinin hastaneye kaldırılması için birkaç kez talepte bulunmuştu.Avukat Beka Basilaya, Saakaşvili'nin 20 kilo kaybettiğini belirterek eski devlet başkanının sağlık durumuyla ilgili analiz sonuçlarının tamamının olumsuz olduğunu kaydetmişti.29 Eylül'den beri cezaevinde, af çıkması beklenmiyorHalihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtmişti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Saakaşvili'nin affedilmeyeceğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/gurcistan-basbakani-garibasvili-saakasvili-uzun-sure-hapiste-kalacak-1050284572.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi

Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

19:12 08.11.2021 (güncellendi: 19:26 08.11.2021)
© AP Photo / Sergei GritsMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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Gürcistan'ın Rustavi kentindeki tutuklu bulunduğu 12. hapishanede 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Gürcistan Özel Ceza İnfaz Kurumu, açlık grevine başlayan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Gldani cezaevi hastanesine nakledildiğini bildirdi.

Özel Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Sağlığının kötüye gitmesinin önlenmesi ve sağlığıyla ilgili tehlikenin artması nedeniyle tutuklu Mihail Saakaşvili, 12 nolu ceza infaz kurumundan 18 nolu sanık ve hükümlüler için sağlık kurumuna nakledildi. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dendi.

Doktor heyeti, Saakaşvili'nin hastaneye kaldırılması gerektiğini belirtmiş, daha sonra hükümlünün Rustavi cezaevinden helikopterle alındığı basına yansımıştı.

Saakaşvili'nin annesi Giyuli Alasaniya, cezaevindeki oğlunun tedavi için Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yardım istemişti. Saakaşvili'nin avukatları da, müvekkillerinin hastaneye kaldırılması için birkaç kez talepte bulunmuştu.

Avukat Beka Basilaya, Saakaşvili'nin 20 kilo kaybettiğini belirterek eski devlet başkanının sağlık durumuyla ilgili analiz sonuçlarının tamamının olumsuz olduğunu kaydetmişti.

29 Eylül'den beri cezaevinde, af çıkması beklenmiyor

Halihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.

Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.

Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtmişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Saakaşvili'nin affedilmeyeceğini vurgulamıştı.

İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
DÜNYA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili uzun süre hapiste kalacak
29 Ekim, 00:19
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