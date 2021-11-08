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İlhan Şeşen: 'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet var' derim
© Fotoğraf : Instagramİlhan Şeşen
© Fotoğraf : Instagram
Sabah gazetesine röportaj veren şarkıcı İlhan Şeşen, "Birtakım yasalar var, bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve kendimi özgür hissediyorum" dedi.
Şarkıcı İlhan Şeşen, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda Türkiye'ye dair değerlendirmelerde bulundu. "'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet, var' derim. Birtakım yasalar var, bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve kendimi özgür hissediyorum” dedi.
'İyi olan şeyler de söylenmeli'
Politika ile ilgilenmediğini dile getiren Şeşen, "Sadece eleştirilmemeli, iyi olan şeyler de söylenmeli" dedi ve şunları ekledi:
"Ben politika ile hiç ilgilenmiyorum. Ama neye inanıyorsam da onu dile getiririm, bundan dolayı da beni eleştirmeleri çok saçma. İyileri söylemeyeceğiz de hep kötüleri mi söyleyeceğiz? Gençliğimden beri devlet hastanelerinin durumunu biliyorum, sağlık alanı düzeldi. Bunu söylemeyecek miyim? Çok iyi biliyorum, geçmişte devlet hastanesinde az sıra beklemiyordum, kuyruk vardı. Şimdi daha rahat. Tabii devlet hastaneleri için söylüyorum bunu. Ulaşım da daha iyi hale geldi. Ülkede eleştirdiğim, onaylamadığım şeyler de var ama iyi olanı da söylemek gerek. 'Şimdi Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, ben 'Evet, var' derim. Türkiye'de birtakım yasalar var. Ben de bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve bunun içinde özgürüm, kendimi de öyle hissediyorum. Daha fazla da bir şey istemiyorum zaten."
'Atatürk Kültür Merkezi'nin ismi değişseydi isyan ederdim'
Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenen halini bir hayli beğendiğini belirten İlhan Şeşen, "Gidemedim ama açılışını TV'den izledim. Gerçekten çok güzel olmuş. AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Bu konuda eleştirilerim de olmuştu. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin de değişmemesi çok önemli. İsmi değişseydi isyan ederdim" dedi.
'Pandemide geçmişteki birikimimi yedim'
Pandemi döneminde, kısıtlamalar esnasında "Böyle giderse sokak şarkıcılığı yapabilirim" açıklaması hatırlatılan Şeşen, şunları ifade etti:
"O açıklamayı yarı şaka yarı ciddi yapmıştım. Benim de bu sürece ne kadar dayanacağım belli değil anlamında söylemiştim. Geçmişteki birikimimi yemek zorunda kaldım. Şimdi konserler başladı ama bu şartlarda yarım yamalak oluyor. Zor dönemlerden geçtik. Eskiden plakçılar çarşısında yaygın bir söylem vardı 'Sanatçıyı aç bırakacaksın ki üretsin' diye. Bu yanlış ama şu da bir gerçek ki şarkılar sıkıntılardan doğuyor. Ben hüzünlü olmadığımda şarkı yapamam."
'Ne sağ ne de sol kolumu kaldırarak hiçbir grupla yürümedim'
"Bu ülkeye bütün kötülükleri darbeler yaptı" ifadesini kullanan Şeşen, "Evet, tam göbeğindeydim. O yıllarda ben ne sağ ne de sol kolumu kaldırarak hiçbir grupla yürümedim ve slogan atmadım. Ama ölümden döndüğüm zamanlar oldu. Mesela, on dakika önce geçtiğim yolda bomba patlamıştı. Şunu da söyleyeyim, bu ülkeye bütün kötülükleri darbeler yaptı. 27 Mayıs darbesi dahil hepsini gördüm. Babam Menderesçiydi. Onun radyo başında ağladığını gördüm. Menderes iyi ve uygar bir adamdı ama astılar. Biz eskiden askerden de polisten de korkardık, artık korkmuyoruz. Askerler de, polisler de geçmişe göre birçok konuda kendini iyileştirdi" dedi.
'Aşı süreci iyi yönetildi'
Koronavirüs aşısını olduğunu da belirten Şeşen, "Türkiye'de aşı sürecinin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinin Bilim Kurulu ile yürütülmesini de önemli buluyorum. Sağlık Bakanı da sık sık bizi bilgilendirdi" dedi.