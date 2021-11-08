https://tr.sputniknews.com/20211108/ilhan-sesen-turkiyede-ozgurluk-var-mi-diye-sorsaniz-evet-var-derim-1050587872.html

İlhan Şeşen: 'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet var' derim

İlhan Şeşen: 'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet var' derim

Sabah gazetesine röportaj veren şarkıcı İlhan Şeşen, "Birtakım yasalar var, bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve kendimi özgür hissediyorum" dedi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:46+0300

2021-11-08T14:46+0300

2021-11-08T14:46+0300

yaşam

türkiye

politika

şarkıcı

sanatçı

ilhan şeşen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103586/35/1035863520_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ebb9bac6665ec06c610687edda53ade5.jpg

Şarkıcı İlhan Şeşen, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda Türkiye'ye dair değerlendirmelerde bulundu. "'Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, 'Evet, var' derim. Birtakım yasalar var, bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve kendimi özgür hissediyorum” dedi.'İyi olan şeyler de söylenmeli'Politika ile ilgilenmediğini dile getiren Şeşen, "Sadece eleştirilmemeli, iyi olan şeyler de söylenmeli" dedi ve şunları ekledi:'Atatürk Kültür Merkezi'nin ismi değişseydi isyan ederdim'Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenen halini bir hayli beğendiğini belirten İlhan Şeşen, "Gidemedim ama açılışını TV'den izledim. Gerçekten çok güzel olmuş. AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Bu konuda eleştirilerim de olmuştu. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin de değişmemesi çok önemli. İsmi değişseydi isyan ederdim" dedi.'Pandemide geçmişteki birikimimi yedim'Pandemi döneminde, kısıtlamalar esnasında "Böyle giderse sokak şarkıcılığı yapabilirim" açıklaması hatırlatılan Şeşen, şunları ifade etti:'Ne sağ ne de sol kolumu kaldırarak hiçbir grupla yürümedim'"Bu ülkeye bütün kötülükleri darbeler yaptı" ifadesini kullanan Şeşen, "Evet, tam göbeğindeydim. O yıllarda ben ne sağ ne de sol kolumu kaldırarak hiçbir grupla yürümedim ve slogan atmadım. Ama ölümden döndüğüm zamanlar oldu. Mesela, on dakika önce geçtiğim yolda bomba patlamıştı. Şunu da söyleyeyim, bu ülkeye bütün kötülükleri darbeler yaptı. 27 Mayıs darbesi dahil hepsini gördüm. Babam Menderesçiydi. Onun radyo başında ağladığını gördüm. Menderes iyi ve uygar bir adamdı ama astılar. Biz eskiden askerden de polisten de korkardık, artık korkmuyoruz. Askerler de, polisler de geçmişe göre birçok konuda kendini iyileştirdi" dedi.'Aşı süreci iyi yönetildi'Koronavirüs aşısını olduğunu da belirten Şeşen, "Türkiye'de aşı sürecinin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinin Bilim Kurulu ile yürütülmesini de önemli buluyorum. Sağlık Bakanı da sık sık bizi bilgilendirdi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/cem-yilmaz-pkkli-ne-yahu-insan-biraz-cekinir-bir-dakika-dusunur-1050470685.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, politika, şarkıcı, sanatçı, ilhan şeşen