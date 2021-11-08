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https://tr.sputniknews.com/20211108/ilk-yerli-uretim-uzun-menzilli-hava-savunma-sistemi-siper-turkiyenin-hava-savunmasina-ne-katacak-1050587238.html
İlk yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, Türkiye’nin hava savunmasına ne katacak?
İlk yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, Türkiye’nin hava savunmasına ne katacak?
Türkiye’nin ilk yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'in ilk atış testi yapıldı. Katmanlı hava savunmasının oluşturulması için önemli bir adım... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:40+0300
2021-11-08T14:40+0300
savunma
abd
rusya
çin
nato
patriot
s-400
hava savunma sistemi
hisar
hava savunma
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 Kasım’da sosyal medya hesabından Siper’in atış testine dair görüntüler paylaştı. Demir, bu paylaşımında, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.Demir, paylaştığı video mesajda da şu ifadeleri kullandı:70+ kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyorSiper projesi; ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. HİSAR projesinin devamı olan Siper’den (HİSAR-U) önce iki füze geliştirildi. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken orta irtifadaki HİSAR-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper’in atış testinde ise HİSAR-O’da kullanılan HİSAR-RF füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I füzesi kullanıldı. HİSAR-RF füzesine ek motor eklenerek ve bazı yapısal değişiklikler yapılarak ortaya çıkarılan SİPER Blok-I füzesinin 70+ kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan füzenin kabiliyetlerinin artırılması için de çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.Siper, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı açısından önemli görevler üstlenecek. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin yanı sıra Siper’in de hizmete alınmasıyla hava savunmada önemli bir blok oluşturulacak.‘2023’te envantere alınması hedefleniyor’Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Siper’in 2023’te envantere alınmasının hedeflendiğini ve ilk etapta SİPER Blok-I füzesinin kullanılacağını ifade etti. Yurt dışından alınan sistemler ile bir hava savunma ağının oluşturulmasının çok maliyetli bir proje olduğunu ifade eden Şahin, bu açıdan yerli sistemlerin geliştirilmesinin çok kritik olduğunu da ekledi.Türkiye’nin hava savunma sistemi serüveniTürkiye, uzun yıllardır uzun menzilli bölge hava savunma füze sistemi arayışı içindeydi. Bu kapsamda 2008 yılında T-LORAMIDS ihalesi başlatıldı. Bu ihalede; Çin (FD-2000), İtalyan/Fransız (SAMP/T), Amerikan (Patriot) ve Rus (S-300VM-Antey-2500) sistemleri değerlendirildi. İhale sonuncunda Çin’in FD-2000’i tercih edilse de o dönem ABD ve NATO’nun itirazları üzerine Türkiye, bu tedarikten vazgeçti.Daha sonra İtalyan/Fransız ortaklığındaki EUROSAM konsorsiyumu ile SAMP/T sistemi için anlaşma imzalandı. Fransa’nın Türkiye’ye yönelik tutumlarından dolayı hayata geçirilemeyen Türkiye ortaklığı halen beklemede bulunuyor. Bu konu son olarak G20 Liderler Zirvesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde ele alındı.Türkiye, ABD’nin Patriot talebini de reddetmesinin ardından Rusya’dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ni aldı. 11 Nisan 2017’de imzalanan tedarik sözleşmesi kapsamında, sistemin birinci grup malzemeleri 12 Temmuz 2019’da Ankara’ya ulaştırılmaya başlandı ve kısa sürede tamamlandı.
https://tr.sputniknews.com/20190430/s-400-fuze-savunma-sistemi-patriot-abd-f-35-mim-104-1038902076.html
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abd, rusya, çin, nato, patriot, s-400, hava savunma sistemi, hisar, hava savunma, savunma sanayii başkanlığı, samp-t, alçak irtifa hava savunma füze sistemi hisar-a, turan salcı, savunma sanayi, anıl şahin

İlk yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, Türkiye’nin hava savunmasına ne katacak?

14:40 08.11.2021
© AASiper Hava Savunma Füzesi
Siper Hava Savunma Füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türkiye’nin ilk yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'in ilk atış testi yapıldı. Katmanlı hava savunmasının oluşturulması için önemli bir adım olan Siper’in yeteneklerinin artırılması için geliştirme çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 Kasım’da sosyal medya hesabından Siper’in atış testine dair görüntüler paylaştı. Demir, bu paylaşımında, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Demir, paylaştığı video mesajda da şu ifadeleri kullandı:

Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz.

70+ kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor

Siper projesi; ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. HİSAR projesinin devamı olan Siper’den (HİSAR-U) önce iki füze geliştirildi. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken orta irtifadaki HİSAR-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper’in atış testinde ise HİSAR-O’da kullanılan HİSAR-RF füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I füzesi kullanıldı. HİSAR-RF füzesine ek motor eklenerek ve bazı yapısal değişiklikler yapılarak ortaya çıkarılan SİPER Blok-I füzesinin 70+ kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan füzenin kabiliyetlerinin artırılması için de çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.
Siper, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı açısından önemli görevler üstlenecek. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin yanı sıra Siper’in de hizmete alınmasıyla hava savunmada önemli bir blok oluşturulacak.

‘2023’te envantere alınması hedefleniyor’

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Siper’in 2023’te envantere alınmasının hedeflendiğini ve ilk etapta SİPER Blok-I füzesinin kullanılacağını ifade etti. Yurt dışından alınan sistemler ile bir hava savunma ağının oluşturulmasının çok maliyetli bir proje olduğunu ifade eden Şahin, bu açıdan yerli sistemlerin geliştirilmesinin çok kritik olduğunu da ekledi.

Türkiye’nin hava savunma sistemi serüveni

Türkiye, uzun yıllardır uzun menzilli bölge hava savunma füze sistemi arayışı içindeydi. Bu kapsamda 2008 yılında T-LORAMIDS ihalesi başlatıldı. Bu ihalede; Çin (FD-2000), İtalyan/Fransız (SAMP/T), Amerikan (Patriot) ve Rus (S-300VM-Antey-2500) sistemleri değerlendirildi. İhale sonuncunda Çin’in FD-2000’i tercih edilse de o dönem ABD ve NATO’nun itirazları üzerine Türkiye, bu tedarikten vazgeçti.
Daha sonra İtalyan/Fransız ortaklığındaki EUROSAM konsorsiyumu ile SAMP/T sistemi için anlaşma imzalandı. Fransa’nın Türkiye’ye yönelik tutumlarından dolayı hayata geçirilemeyen Türkiye ortaklığı halen beklemede bulunuyor. Bu konu son olarak G20 Liderler Zirvesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde ele alındı.
Türkiye, ABD’nin Patriot talebini de reddetmesinin ardından Rusya’dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ni aldı. 11 Nisan 2017’de imzalanan tedarik sözleşmesi kapsamında, sistemin birinci grup malzemeleri 12 Temmuz 2019’da Ankara’ya ulaştırılmaya başlandı ve kısa sürede tamamlandı.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2019
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