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https://tr.sputniknews.com/20211108/istanbul-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1050594673.html
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T18:34+0300
2021-11-08T18:34+0300
2021-11-08T18:34+0300
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geçiş
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/turkiyeden-sis-manzaralari-1050582363.html
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istanbul, istanbul boğazı, sis, gemi, boğaz, geçiş
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan
sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.