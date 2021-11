Nusret'ten ilham alan pizzacı, 24 ayar altından pizza yaptı

https://tr.sputniknews.com/20211108/nusretten-ilham-alan-pizzaci-24-ayar-altindan-pizza-yapti-1050572429.html

Glasgow'daki bir restoran, Salt Bae'in altınla kaplanmış 850 sterlinlik (yaklaşık 11 bin TL) kötü şöhretli bifteğinden ilham alarak 24 ayar yaprak altınla... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

Dünya çapında 'Salt Bae' ismiyle tanınan şef Nusret Gökçe, Knightsbridge'deki restoranındaki pahalı yemekleriyle manşetlere çıkıyor. Restoranda bir müşteri grubunun 37 bin sterlinlik (yaklaşık 484 bin TL) hesapla ayrıldığı bildirilmişti.Şef, 2017'de Türkiye'deki ilk restoranında bifteğe tuz serptiği videonun viral olmasıyla ün kazanmıştı.Şimdiyse Glasgow'daki Nonna Said, Salt Bae'in pahalı yemeklerine alternatif olarak sadece 6.30 sterline (yaklaşık 82 TL) satılan Gold Digger pizzasını piyasaya sürdü.Independent Turkish'in haberine göre, Nonna Said'in işletme müdürü Gareth Slack şu şekilde izah etti:"Yiyecek ve içeceklerde altınla denemeler yapıyoruz.Gold Digger pizzası fikri baş şefimizden çıktı: Bu bir margarita ama üstünde 24 ayar yaprak altın ve hamurunda altın tozu var.Bir yanım atlayıp bifteği denemek için can atıyor. Ama önce bu bahsi kazanmam gerek."Davet ettiği Salt Bae'nin bu pizzayı bedavaya deneyebileceğini belirten Slack, bunun karşılığında Nonna Said çalışanlarının Knightsbridge'deki Nusr-Et restoranında hesap ödemeden bir yemek yemesini istediğini sözlerine ekledi.Restoranın yöneticisi, "Kesinlikle ilginç ama çalışanlarına saatte 12 sterlin (yaklaşık 155 TL) öderken bunu nasıl meşrulaştırabildiklerini bilmiyorum" diye devam etti:"Restoranına gidebildiğimiz sürece Salt Bae de gelip müesseseden bir pizza yiyebilir.Biz hepimiz 10 biftek alalım, o da 10 pizza alabilir."Bu bir restoranın Salt Bae'den ilham aldığı ilk örnek değil.Durham ve Sunderland'de mekanı olan bir restoran sahibi, kısa süre önce şefin ünlü 24 ayar altın kaplı bifteğine çok ucuz bir alternatif yaratmıştı.The Guardian'a konuşan restoran sahibi John Stirk şunları dile getirmişti:"Benim amacım altın kaplı bifteğin daha ucuza ve daha iyi yapılabileceğini göstermekti.Bunun için bir dünya para ödemeniz gerekmiyor."

