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https://tr.sputniknews.com/20211108/otomobil-yol-kenarindaki-ineklere-carpti-2-yarali--1050569400.html
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T00:44+0300
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yaşam
otomobil
kaza
yaralı
inek
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Hayri A. idaresindeki otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.
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otomobil, kaza, yaralı, inek

Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı

00:44 08.11.2021 (güncellendi: 00:45 08.11.2021)
© İHA / SADİ UZUNOtomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / SADİ UZUN
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Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi.
Hayri A. idaresindeki otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.
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