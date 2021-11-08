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https://tr.sputniknews.com/20211108/otomobil-yol-kenarindaki-ineklere-carpti-2-yarali--1050569400.html
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T00:44+0300
2021-11-08T00:44+0300
2021-11-08T00:45+0300
yaşam
otomobil
kaza
yaralı
inek
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Hayri A. idaresindeki otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.
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otomobil, kaza, yaralı, inek
Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı 00:44 08.11.2021 (güncellendi: 00:45 08.11.2021)
Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi.
Hayri A. idaresindeki otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K
. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki inek ise çarpmanın etkisiyle
veteriner tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.