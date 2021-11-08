https://tr.sputniknews.com/20211108/otomobil-yol-kenarindaki-ineklere-carpti-2-yarali--1050569400.html

Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı

Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı

Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

otomobil

kaza

yaralı

inek

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Hayri A. idaresindeki otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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otomobil, kaza, yaralı, inek