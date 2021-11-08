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https://tr.sputniknews.com/20211108/rus-vekilden-gemilerini-kirim-kiyilarinin-yakinindan-geciren-abdye-uyari-1050569834.html
Rus vekilden gemilerini Kırım kıyılarının yakınından geçiren ABD’ye uyarı
Rus vekilden gemilerini Kırım kıyılarının yakınından geçiren ABD’ye uyarı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD'nin ‘edepsiz davranmasına’ ve gemilerini Kırım açıklarındaki karasularından... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T01:11+0300
2021-11-08T01:11+0300
dünya
abd
rusya
kırım
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ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ile USS Porter destroyerinin Karadeniz’deki varlığı ile ilgili açıklama yapan Şeremet, ABD'nin ‘edepsiz davranmasına’ ve gemilerini Kırım açıklarındaki karasularından geçirerek Rusya'nın gücünü test etmesine değmediği konusunda uyardı.Şeremet, “Amerikan gemilerine İngiliz muhribinin izinden gitmelerini ve Ukrayna'ya destek göstermeye çalışarak Kırım kıyılarındaki karasularımızın sınırlarını ihlal etmelerini tavsiye etmiyoruz. Sınırlarımızda edepsiz davranmak kesinlikle güvenli değil. Barut fıçılarının yakınında meşaleyle dolaşmaya değmez” diye konuştu.Herhangi bir provokasyon girişiminin ‘kökünden kırılacağı’ konusunda uyaran Şeremet, “Rusya çatışmaya girmek istemiyor. Biz her zaman diyalogdan yanayız. Hiçbir konu ve sorun askeri yollarla çözülemez. Tüm iddiaların silahlı yollarla değil, müzakere masasında dile getirilmesi her zaman daha iyidir. Silahlarımızı sadece koruma ve savunma amaçlı kullanıyoruz” vurgusunu yaptı.İngiliz HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'ın yer aldığı provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'lilerin de yer aldığını belirterek, "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi” açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211031/lavrov-abd-karedeniz-kiyi-ulkelerini-catismaci-politika-izlemeye-zorluyor-1050348945.html
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abd, rusya, kırım

Rus vekilden gemilerini Kırım kıyılarının yakınından geçiren ABD’ye uyarı

01:11 08.11.2021
© TwitterABD Donanması - Karadeniz
ABD Donanması - Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Twitter
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD'nin ‘edepsiz davranmasına’ ve gemilerini Kırım açıklarındaki karasularından geçirerek Rusya'nın gücünü test etmesine değmediğini belirtti.
ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ile USS Porter destroyerinin Karadeniz’deki varlığı ile ilgili açıklama yapan Şeremet, ABD'nin ‘edepsiz davranmasına’ ve gemilerini Kırım açıklarındaki karasularından geçirerek Rusya'nın gücünü test etmesine değmediği konusunda uyardı.
Şeremet, “Amerikan gemilerine İngiliz muhribinin izinden gitmelerini ve Ukrayna'ya destek göstermeye çalışarak Kırım kıyılarındaki karasularımızın sınırlarını ihlal etmelerini tavsiye etmiyoruz. Sınırlarımızda edepsiz davranmak kesinlikle güvenli değil. Barut fıçılarının yakınında meşaleyle dolaşmaya değmez” diye konuştu.
Herhangi bir provokasyon girişiminin ‘kökünden kırılacağı’ konusunda uyaran Şeremet, “Rusya çatışmaya girmek istemiyor. Biz her zaman diyalogdan yanayız. Hiçbir konu ve sorun askeri yollarla çözülemez. Tüm iddiaların silahlı yollarla değil, müzakere masasında dile getirilmesi her zaman daha iyidir. Silahlarımızı sadece koruma ve savunma amaçlı kullanıyoruz” vurgusunu yaptı.
İngiliz HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'ın yer aldığı provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'lilerin de yer aldığını belirterek, "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi” açıklamasını yapmıştı.
Sergey Lavrov - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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