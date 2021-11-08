https://tr.sputniknews.com/20211108/sierra-leonede-yakit-tankerinin-patlamasiyla-olenlerin-sayisi-101e-cikti-1050570235.html

Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlamasıyla ölenlerin sayısı 101'e çıktı

Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlamasıyla ölenlerin sayısı 101'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da cuma gece saatlerinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T02:18+0300

2021-11-08T02:18+0300

2021-11-08T02:44+0300

dünya

sierra leone

yakıt tankeri

patlama

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Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışmasının sonucu meydana gelen kazanın ardından bölgeye ziyaret etti.Bio, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan trajedinin üzücü olduğunu belirtti.Kazada 101 kişinin öldüğünü kaydeden Bio, "Hastanede bulunan 100'den fazla kişi için de mücadele veriyoruz. Her türlü çabayı gösterdik ve ülkenin dört bir yanındaki tıbbi personele teşekkür etmek istiyorum" dedi.Ölenlerin anısına 72 saatlik yas ilan edildiCumhurbaşkanı Julius Maada Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen akaryakıt tankeri kazasında yaşamını yitirenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.Bunun Sierra Leoneliler için bir düşünme anı olması gerektiğini ifade eden Bio, dini liderlere hayatını kaybedenlere dua etmeleri çağrısında bulundu.Bio, verdikleri desteklerden dolayı ülkedeki ilk müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçlerine de teşekkür etti.Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışmasının sonucu ilk belirlemelere göre 92 kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211106/sierra-leonede-yakit-tankeri-patladi-en-az-99-kisi-hayatini-kaybetti-1050543005.html

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