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https://tr.sputniknews.com/20211108/soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-rus-ordusuna-tedarikiyle-ilgili-uzun-vadeli-sozlesme-imzalandi-1050592474.html
Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı
Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füzesi Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:55+0300
2021-11-08T16:57+0300
sergey şoygu
tsirkon
savunma
vladimir putin
teslimat
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Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “Tsirkon testleri neredeyse tamamlandı. Bu hipersonik füze için uzun vadeli sözleşme imzalandı” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.Tsirkon füzesinin 2020’nin ekim, kasım ve aralık ayları ile 2021’in temmuz ayında düzenlenen testlerinin başarıyla geçtiği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-on-testleri-tamamlandi-1049559001.html
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sergey şoygu, tsirkon, vladimir putin, teslimat

Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı

16:55 08.11.2021 (güncellendi: 16:57 08.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter / mod_russiaTsirkon füzesi, füze denemesi
Tsirkon füzesi, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / mod_russia
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Rossiya 24
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füzesi Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını belirtti.
Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, Tsirkon testleri neredeyse tamamlandı. Bu hipersonik füze için uzun vadeli sözleşme imzalandı” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.
Tsirkon füzesinin 2020’nin ekim, kasım ve aralık ayları ile 2021’in temmuz ayında düzenlenen testlerinin başarıyla geçtiği kaydedilmişti.
Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
SAVUNMA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı
6 Ekim, 01:25
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