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https://tr.sputniknews.com/20211108/soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-rus-ordusuna-tedarikiyle-ilgili-uzun-vadeli-sozlesme-imzalandi-1050592474.html
Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı
Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füzesi Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:55+0300
2021-11-08T16:55+0300
2021-11-08T16:57+0300
sergey şoygu
tsirkon
savunma
vladimir putin
teslimat
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Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “Tsirkon testleri neredeyse tamamlandı. Bu hipersonik füze için uzun vadeli sözleşme imzalandı” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.Tsirkon füzesinin 2020’nin ekim, kasım ve aralık ayları ile 2021’in temmuz ayında düzenlenen testlerinin başarıyla geçtiği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-on-testleri-tamamlandi-1049559001.html
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sergey şoygu, tsirkon, vladimir putin, teslimat
Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı 16:55 08.11.2021 (güncellendi: 16:57 08.11.2021)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füzesi Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını belirtti.
Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde,
“ ifadesini kullandı. Tsirkon testleri neredeyse tamamlandı. Bu hipersonik füze için uzun vadeli sözleşme imzalandı”
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini
açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.
Tsirkon füzesinin 2020’nin ekim, kasım ve aralık ayları ile 2021’in temmuz ayında düzenlenen testlerinin başarıyla geçtiği kaydedilmişti.