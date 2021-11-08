https://tr.sputniknews.com/20211108/soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-rus-ordusuna-tedarikiyle-ilgili-uzun-vadeli-sozlesme-imzalandi-1050592474.html

Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı

Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin Rus ordusuna tedarikiyle ilgili uzun vadeli sözleşme imzalandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik füzesi Tsirkon’un Rus ordusuna tedarikiyle ilgili sözleşmenin uzun vadeli nitelik taşıdığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T16:55+0300

2021-11-08T16:55+0300

2021-11-08T16:57+0300

sergey şoygu

tsirkon

savunma

vladimir putin

teslimat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043387710_18:0:1550:862_1920x0_80_0_0_5b7443e21b3213e0772351029374fde9.png

Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “Tsirkon testleri neredeyse tamamlandı. Bu hipersonik füze için uzun vadeli sözleşme imzalandı” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon sözleşmesinin 24 Ağustos’ta Army-2021 askeri teknik forumunda imzalandığını bildirmişti.Tsirkon füzesinin 2020’nin ekim, kasım ve aralık ayları ile 2021’in temmuz ayında düzenlenen testlerinin başarıyla geçtiği kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-on-testleri-tamamlandi-1049559001.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rossiya 24

Rossiya 24

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rossiya 24

sergey şoygu, tsirkon, vladimir putin, teslimat