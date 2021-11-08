Stefan Kuntz açıkladı: İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı neden kadroya alınmadı?

Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı ve benim ilk kampımdı takımdaki. Görebildiğim kadar oyuncuyu görmek istedim. Benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20+3... Yani 20 oyuncu ve 3 kaleci şeklinde. Takım ruhunun bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can için hocasıyla,ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde de kararımız bu yönde oldu. Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil.