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https://tr.sputniknews.com/20211108/stefan-kuntz-acikladi-irfan-can-kahveci-ve-yusuf-yazici-neden-kadroya-alinmadi-1050591164.html
Stefan Kuntz açıkladı: İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı neden kadroya alınmadı?
Stefan Kuntz açıkladı: İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı neden kadroya alınmadı?
Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı'nın neden kadroda yer almadığı sorusunu yanıtladı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:08+0300
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spor
ozan kabak
stefan kuntz
milli takım
irfan can kahveci
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi TRT Spor'a konuştu.‘Önce galibiyet, sonra atabildiğimiz kadar gol’Kadro seçiminden söz eden Kuntz, iki maçtaki oyun felsefesini de açıkladı:Tuğberk Tanrıvermiş teknik ekipte kalacak mı?‘Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu’‘Mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum’Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ile görüşmesini anlattıStefan Kuntz, milli takım tercihini henüz yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü söyledi:
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ozan kabak, stefan kuntz, milli takım, irfan can kahveci

Stefan Kuntz açıkladı: İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı neden kadroya alınmadı?

16:08 08.11.2021
© TRT SporStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© TRT Spor
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Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı'nın neden kadroda yer almadığı sorusunu yanıtladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi TRT Spor'a konuştu.

‘Önce galibiyet, sonra atabildiğimiz kadar gol’

Kadro seçiminden söz eden Kuntz, iki maçtaki oyun felsefesini de açıkladı:
"Bizim ilk etapta konsantrasyonumuz Cebelitarık maçı için olacak. Öncelikle bu maçtan istediğimizi almak istiyoruz. Daha sonra Karadağ için aynısını yapacağız. Ben çok fazla geçmişe gitmek istemiyorum. Maçları tabii ki izledim ama kendi analizimi yapmak istiyorum. Bunların sonucunda çıkardığım şu, öz güven en üst noktada değilmiş ve mental güç de çok kuvvetli değilmiş. Ben izlediklerimden bunları gördüm. Öz güven konusunda sıkıntı yaşıyorsanız takım arkadaşlarınızın desteğine ihtiyaç duyarsınız. Takım ruhu üzerine çok çalıştık. Özgüven takım ruhuyla yükseltilebilir diye düşündük. Letonya maçında istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Letonya galibiyetinin üzerine bir şeyler eklememiz gerekiyor. Cebelitarık maçında aklımızda öncelikle galibiyet olacak. Temel hedef bu. Sonra ne kadar gol atabiliyorsak o kadar atmak. Oyuncularımıza bunu söyleyeceğiz. Atacağımız her gol rakiplerimizi baskı altına alacak. Öncelikli hedefimiz galibiyet.

Tuğberk Tanrıvermiş teknik ekipte kalacak mı?

Tuğberk Tanrıvermiş kendisi bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini iki maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak iki maçlık aramıza davet ettik."

‘Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu’

Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı ve benim ilk kampımdı takımdaki. Görebildiğim kadar oyuncuyu görmek istedim. Benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20+3... Yani 20 oyuncu ve 3 kaleci şeklinde. Takım ruhunun bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can için hocasıyla, Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde de kararımız bu yönde oldu. Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil.

‘Mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum’

Geçen açıkladığımız kadroda şimdi olmayanlara bakarsak biri Serdar Aziz, göz sakatlığı nedeniyle yok. Diğeri de Yusuf. Hem kendisiyle hem de Lille teknik direktörüyle konuştum. Bazen oyuncular neden aday kadroda olmadıklarını anlayamayabiliyorlar. Ben Yusuf'un takımında oynadığında milli takımda faydalı olacağını düşünüyorum. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini kazanıp mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum.
Bu kadroda da 24 kişi açıkladık. Ardından Ozan Kabak'ı viral enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Şu anda 3 stoperimiz var. Tabii insanların dar bir kadromuz var gibi düşünmesini istemeyiz."

Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ile görüşmesini anlattı

Stefan Kuntz, milli takım tercihini henüz yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü söyledi:

"Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptık. Planlarımızdan bahsettim. İyi bir sohbet oldu, çok verimli geçti. Bu görüşmeden sonra bir kez daha görüştük, mart ayındaki milli maçlara kadar kararını vereceğini söyledi."

Ozan Kabak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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