https://tr.sputniknews.com/20211108/unlu-youtuber-squid-gamei-yeniden-yaratiyor-sonu-olumle-bitmeyen-oyunlar-duzenleyecek-1050575465.html
Ünlü YouTuber, Squid Game'i 'yeniden yaratıyor': Sonu ölümle bitmeyen oyunlar düzenleyecek
Ünlü YouTuber, Squid Game'i 'yeniden yaratıyor': Sonu ölümle bitmeyen oyunlar düzenleyecek
Milyonlarca abonesi olan ünlü YouTuber 'MrBeast', Squid Game dizisinde yer alan dekorları ekibiyle birlikte yeniden yaratarak dizidekine benzer ancak 'sonu... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T10:13+0300
2021-11-08T10:13+0300
2021-11-08T10:16+0300
yaşam
dizi
youtube
uyarlama
squid game
mrbeast
jimmy donaldson
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Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekoru kıran Kore yapımı dizisi Squid Game'in tüm dünyada uyandırdığı yankı devam ediyor.Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki 'MrBeast' adlı YouTuber, dizide görülen dekorları ekibiyle beraber yeniden oluşturarak dizidekine benzer ancak 'sonu ölümle bitmeyen' oyunlar gerçekleştirmeyi planlıyor.Donaldson, geçen hafta cumartesi günü Twitter hesabından dizinin 'Kırmızı Işık - Yeşil Işık' bölümünde kullanılan dekoru dizayn ettikleri bir video paylaştı.MrBeast'in geçen hafta Twitter hesabından paylaştığı kısa video, 4 milyondan fazla izlenme aldı.MrBeast, paylaşımında "Squid Game'i yeniden yaratmak düşündüğümden daha pahalıya geliyor ama artık bırakmak için çok geç" ifadelerini kullandı.Paylaşım, yaklaşık 15 bin retweet ve 320 binden fazla da beğeni aldı.Donaldson, 3 Kasım'daki paylaşımında ise diğer setlerden fotoğraflar paylaşarak, "Squid Game setleri bir araya geliyor. Gelecek hafta 456 yarışmacıyabaşarılar dilerim" demişti.Donaldson, haberi ilk olarak geçen ay TikTok'ta duyurmuş, 10 milyon beğeni alırsa kolları sıvayacağı sözünü vermişti.TikTok'taki paylaşımında Donaldson, bu prodüksiyonun kendisine 2 milyon dolara mal olduğunu ve bunun da en yüksek maliyetli işi olduğunu söyledi.MrBeast'in kendi yarattığı 'Squid Game' için oyuncları TikTok takipçilerinden seçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ibrahimovic-ve-tiktok-fenomeni-khabyden-squid-game-uyarlamasi-kurallari-zlatan-belirliyor-1050409457.html
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dizi, youtube, uyarlama, squid game, mrbeast, jimmy donaldson
Ünlü YouTuber, Squid Game'i 'yeniden yaratıyor': Sonu ölümle bitmeyen oyunlar düzenleyecek
10:13 08.11.2021 (güncellendi: 10:16 08.11.2021)
Milyonlarca abonesi olan ünlü YouTuber 'MrBeast', Squid Game dizisinde yer alan dekorları ekibiyle birlikte yeniden yaratarak dizidekine benzer ancak 'sonu ölümle bitmeyen' oyunlar gerçekleştirmeyi planlıyor.
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekoru kıran Kore yapımı dizisi Squid Game'in tüm dünyada uyandırdığı yankı devam ediyor.
Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki 'MrBeast' adlı YouTuber, dizide görülen dekorları ekibiyle beraber yeniden oluşturarak dizidekine benzer ancak 'sonu ölümle bitmeyen' oyunlar gerçekleştirmeyi planlıyor.
Donaldson, geçen hafta cumartesi günü Twitter hesabından dizinin 'Kırmızı Işık - Yeşil Işık' bölümünde kullanılan dekoru dizayn ettikleri bir video paylaştı.
MrBeast'in geçen hafta Twitter hesabından paylaştığı kısa video, 4 milyondan fazla izlenme aldı.
MrBeast, paylaşımında "Squid Game'i yeniden yaratmak düşündüğümden daha pahalıya geliyor ama artık bırakmak için çok geç" ifadelerini kullandı.
Paylaşım, yaklaşık 15 bin retweet ve 320 binden fazla da beğeni aldı.
Donaldson, 3 Kasım'daki paylaşımında ise diğer setlerden fotoğraflar paylaşarak, "Squid Game setleri bir araya geliyor. Gelecek hafta 456 yarışmacıyabaşarılar dilerim" demişti.
Donaldson, haberi ilk olarak geçen ay TikTok'ta duyurmuş, 10 milyon beğeni alırsa kolları sıvayacağı sözünü vermişti.
TikTok'taki paylaşımında Donaldson, bu prodüksiyonun kendisine 2 milyon dolara mal olduğunu ve bunun da en yüksek maliyetli işi olduğunu söyledi.
MrBeast'in kendi yarattığı 'Squid Game' için oyuncları TikTok takipçilerinden seçmesi bekleniyor.