https://tr.sputniknews.com/20211109/bagimsiz-turkiye-partisinin-ayasofyada-ataturk-icin-mevlid-okutma-talebi-reddedildi-1050616985.html

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T12:31+0300

2021-11-09T12:31+0300

2021-11-09T12:31+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

btp

mevlid

ayasofya camii

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Valiliği'nin 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması yönündeki taleplerini kabul etmediğini belirtti. Baş, “10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış" ifadelerini kullandı.Söz konusu başvuru BTP tarafından 2 Kasım'da yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/btp--ayasofya-camiinde-ataturke-mevlid-okunmasi-icin-istanbul-valiligine-basvuruda-bulundu-1050417372.html

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mustafa kemal atatürk, btp, mevlid, ayasofya camii