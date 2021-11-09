Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Valiliği'nin 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması yönündeki taleplerini kabul etmediğini belirtti. Baş, “10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış" ifadelerini kullandı.Söz konusu başvuru BTP tarafından 2 Kasım'da yapılmıştı.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru reddedildi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Valiliği'nin 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması yönündeki taleplerini kabul etmediğini belirtti.
Baş, “10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış" ifadelerini kullandı.
10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi.
Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış.
Söz konusu başvuru BTP tarafından 2 Kasım'da yapılmıştı.
Bağımsız Türkiye Partisi olarak 10 Kasım’da Ayasofya Camii’sinde Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okunması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduk. @TC_istanbulpic.twitter.com/zvMXKpMqPW