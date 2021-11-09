Belarus Savunma Bakanlığı, göçmen krizi nedeniyle Polonya'nın askeri ataşesini çağırdı

Varşova'nın Belarus askerlerinin sınırdaki krizde dahli olduğuna dair Minsk'e yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Minsk Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşenin istişareler için bakanlığa çağrıldığını ifade etti.Bakanlık, Polonya'nın sınırdaki göçmen krizi konusunda yapıcı diyalog kurmaya hazır olmadığının altını çizdi.
Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırında tırmanın göçmen krizi hakkında Varşova'nın yönelttiği asılsız suçlamalar nedeniyle Polonya'nın askeri ataşesini çağırdıklarını duyurdu.
Varşova'nın Belarus askerlerinin sınırdaki krizde dahli olduğuna dair Minsk'e yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Minsk Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşenin istişareler için bakanlığa çağrıldığını ifade etti.
Bakanlık, Polonya'nın sınırdaki göçmen krizi konusunda yapıcı diyalog kurmaya hazır olmadığının altını çizdi.