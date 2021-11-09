https://tr.sputniknews.com/20211109/belediye-otobusu-elektrik-diregine-carpti-17-yarali-1050625887.html

Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Konya'da başka bir araca çarpmamak için manevra yapan belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T15:38+0300

2021-11-09T15:38+0300

2021-11-09T15:38+0300

türkiye

konya

trafik kazası

kaza

otobüs

şoför

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050625644_0:85:1058:680_1920x0_80_0_0_503a0189404304a32c8fd2f67b5c902f.jpg

Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen kazada belediyeye ait otobüs, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/kocaelide-servis-midibusu-dere-yatagina-uctu-cok-sayida-yarali-var-1050622627.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, trafik kazası, kaza, otobüs, şoför