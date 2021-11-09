Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen kazada belediyeye ait otobüs, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Konya'da başka bir araca çarpmamak için manevra yapan belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen kazada belediyeye ait otobüs, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı.
Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.