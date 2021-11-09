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https://tr.sputniknews.com/20211109/cumhurbaskani-erdogan-karamollaoglunu-kabul-edecek-1050620987.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:12+0300
2021-11-09T14:12+0300
2021-11-09T14:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
saadet partisi
cumhurbaşkanı
ittifak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.Beştepe'deki Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi saat 15:00'te başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210922/karamollaoglu-iktidar-degisirse-muhafazakrlarin-kazanimlarini-kaybedecegine-inanmiyorum-1049136181.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, saadet partisi, cumhurbaşkanı, ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul edecek 14:12 09.11.2021 (güncellendi: 14:29 09.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.
Beştepe'deki Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi
saat 15:00'te başlayacak.